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56 ilde tefecilere Kafes-49 operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

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Giriş Tarihi: 27.02.2024 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
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56 ilde tefecilere Kafes-49 operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 56 ilde tefecilere yönelik düzenlenen KAFES-49 operasyonunda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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