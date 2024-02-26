26 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK'nın sızma girişimi engellendi! Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan Hüda El Tuma isimli kadın terörist paket...

PKK'nın sızma girişimi engellendi! Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan Hüda El Tuma isimli kadın terörist paket...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
ABONE OL
PKK’nın sızma girişimi engellendi! Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan Hüda El Tuma isimli kadın terörist paket...

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'li "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma isimli terörist, Türkiye'ye sızma girişimi yaptığı sırada Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sağlanan istihbaratla kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar...

Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist yakalandı.

TÜRKİYE'YE GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN PAKETLENDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde sözde kadroda yer alan "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma'nın, Barış Pınarı Harekatı alanında yer alan Mebruke'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

ASKERİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

PKK'lı kadın terörist Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri polisi tarafından yakalanarak Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki askeri cezaevine gönderildi.

BARIŞ PINARI HAREKATINDA ÖRGÜTÜN İÇİNDEYDİ

Terör örgütüne 2019'da katılan ve Haseke, Aynularab, Şeddadi'de eğitimler alan kadın teröristin, Barış Pınarı Harekatı alanında örgütsel faaliyetlerde yer aldığı belirtildi.

PKK’nın sızma girişimi engellendi! PKK'NIN SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA