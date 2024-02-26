PKK'nın sızma girişimi engellendi! Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan Hüda El Tuma isimli kadın terörist paket...
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'li "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma isimli terörist, Türkiye'ye sızma girişimi yaptığı sırada Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sağlanan istihbaratla kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar...
Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist yakalandı.
TÜRKİYE'YE GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN PAKETLENDİ
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde sözde kadroda yer alan "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma'nın, Barış Pınarı Harekatı alanında yer alan Mebruke'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.
ASKERİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
PKK'lı kadın terörist Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri polisi tarafından yakalanarak Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki askeri cezaevine gönderildi.
BARIŞ PINARI HAREKATINDA ÖRGÜTÜN İÇİNDEYDİ
Terör örgütüne 2019'da katılan ve Haseke, Aynularab, Şeddadi'de eğitimler alan kadın teröristin, Barış Pınarı Harekatı alanında örgütsel faaliyetlerde yer aldığı belirtildi.
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