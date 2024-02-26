İstanbul'a yeni nesil raylı ulaşım! Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö hattı bugün hizmete açıldı
Marmaray'ın yapılması ile beraber atıl hale gelen Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö hattı yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. 140 yıllık mazisi olan hat ile ilgili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı önemli değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Avrupa yakasında hizmet veren Sirkeci-Halkalı tren hattı, Marmaray'ın hizmete girmesi ile birlikte Sirkeci-Yenikapı arasında kesintiye uğramıştı. Şimdi bu kesintiye uğrayan tren yolu ve Marmaray'ın Avrupa yakasında yerin altından devam ettiği Yenikapı-Kazlıçeşme arası eskiden olduğu gibi yer üstünden akmaya devam edecek.
20 DAKİKA DÜŞECEK
Yeni hatla birlikte düzenlenecek tek yönlü sefer ile Sirkeci-Kazlıçeşme arası 20 dakikaya düştü. Bu hatta Cerrahpaşa durağı da eklenerek istasyon sayısı artırıldı. Ayrıca sadece bir tren yolu hattı olmasının yanı sıra hattın paraleline yaya ve bisiklet yolu da yapıldı. Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı çerçevesinde istasyonlar yenilendi, çevre düzenlemeleri yapıldı.
KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLDİ
Hat üzerindeki köprüler onarıldı, yeşillendirme çalışmaları yapıldı ve İstanbulluların alışkın olduğu tren hattı daha da iyileştirilmiş koşullarda hayata geçirilmiş oldu. Tarihi projeyi A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
140 YILLIK BİR HAT
Mustafa Ilıcalı: Burası 140 yıllık tarihi olan bir hat. Benim içinde çok anlamı ve önemi var. İstanbul Teknik Üniversite'sine 70'lı yıllarda girdiğimde evimiz Samatya'da banliyö hattının tam kenarındaydı. O zamanki yetersiz ulaşım koşullarını düşündüğünüz zaman bizim çok işimize yarıyordu. Yazı bu hattı kullanıp Florya'ya gitmek bizim için çok anlamlıydı.
DEV YATIRIMLAR
ŞU anda çok akıllıca bir iş yapıldı. Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde zaten çok önemli projelere imza atıldı. 22 yılda çok önemli işler yapıldı. 2022 yılı fiyatlarına göre 194 milyar dolar bir iş ortaya çıktı. Türkiye'nin en önemli projelerinden Marmaray yapılınca Sirkeci-Kazlıçeşme hattı atıl kaldı. İşte bunu da çok iyi bir şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından değerlendirildi.
MAZİYE DEĞER VE YENİ YOLLAR
8,4 KM'lik raylı sistem iyileştirilerek atıl kalan banliyö hattı Sirkeci'den Kazlıçeşme'ye bağlanması sağlandı. 8 tane durak bulunuyor ve yeni eklenenler doldu. Cerrahpaşa Üniversitesi için bir durak açıldı. 140 yıllık mazisi olan tarihi hatta önemli duraklar var. Bununla ilgili arkeolog, sanat tarihi uzmanları çalışmalar yaptı. Raylı sistemle birlikte 7,3 KM bisiklet ve yaya yolu bunun yanında 10 bin 120 metrekare meydan ile yeşil alan yapıldı.
KARMA PROJE…
İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir: Biz bu proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz. Bakanlık İstanbul'da muazzam bir metro çalışması yürütüyor. Her gün olağanüstü derecede ilerleyen metro hatlarını görüyoruz. Bugünde Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı hizmete alınacak. Bu aynı zamanda bir raylı sitem çalışmasının yanında bir reekrasyon çalışması. Kültür-turizm ve tarih çalışmalarının içinde olduğu karma proje. Eski garların restore edilip kültür ve sanat aktivitelerinde kullanılması çok önemli.
SON SİSTEM İLE DONATILDI
Bunun yanında 7,3 KM uzunluğunda bisiklet ve yaya yolları, 10 bin metrekarenin üzerinde meydan ve yeşil alanıyla vatandaşlarımıza hizmet edecek çok anlamlı bir proje. Nostaljik trenlerimizin yapısı görünüyor ama içerisi son sitem olarak tasarlandı. Trenler modernize edildi. Burada bir yönüyle hem geçmişimize sahip çıkarken günün ihtiyaçlarını ve günün gereksinimlerini de ihmal etmiyoruz.
İşte 140 yıllık hattan görüntüler
İşte 140 yıllık hattan görüntüler
İşte 140 yıllık hattan görüntüler
İşte 140 yıllık hattan görüntüler
İşte 140 yıllık hattan görüntüler
İşte 140 yıllık hattan görüntüler
İşte 140 yıllık hattan görüntüler
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