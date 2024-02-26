İstanbul’a yeni nesil raylı ulaşım! Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö hattı bugün hizmete açıldı

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ŞU anda çok akıllıca bir iş yapıldı. Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde zaten çok önemli projelere imza atıldı. 22 yılda çok önemli işler yapıldı. 2022 yılı fiyatlarına göre 194 milyar dolar bir iş ortaya çıktı. Türkiye'nin en önemli projelerinden Marmaray yapılınca Sirkeci-Kazlıçeşme hattı atıl kaldı. İşte bunu da çok iyi bir şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından değerlendirildi.