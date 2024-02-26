Katil İsrail için Lahey’de hesap vakti! Söz sırası Türkiye’de...

İSRAİL'İN HUKUKSUZLUKLARI DİVAN İLE PAYLAŞILACAK

Yaklaşık 30 dakika sürecek sunumda Türkiye'nin Filistin'e desteği uluslararası kamuoyu önünde yinelenecek. Türkiye, İsrail'in 1967'den bu yana Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuksuz uygulamalar ile ilgili bilgi ve bulguları Divan ile paylaşacak.