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Katil İsrail için Lahey'de hesap vakti! Söz sırası Türkiye'de...

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Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
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Katil İsrail için Lahey’de hesap vakti! Söz sırası Türkiye’de...

Katil İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin Türkiye bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) sözlü sunum yapacak. Yarım saat sürecek sunumda İsrail'in Gazze'de yaptığı tüm hukuksuzluklar hakkında Divan'a bilgi verilecek. İşte detaylar...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) sözlü sunum yapacak.

İSRAİL'İN HUKUKSUZLUKLARI DİVAN İLE PAYLAŞILACAK

Yaklaşık 30 dakika sürecek sunumda Türkiye'nin Filistin'e desteği uluslararası kamuoyu önünde yinelenecek. Türkiye, İsrail'in 1967'den bu yana Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuksuz uygulamalar ile ilgili bilgi ve bulguları Divan ile paylaşacak.

47 ÜLKE SÖZLÜ BEYANDA BULUNDU

Uluslararası Adalet Divanı'nda hafta boyunca 47 ülke sözlü beyanda bulundu. Duruşmanın son gününde de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke ve 3 uluslararası kuruluş görüşlerini sunacak.

YASAL BAĞLAYICILIĞI BULUNMUYOR

Uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği kararın yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak İsrail üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

HEYET LAHEY'DE

luslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin, Türkiye'nin bugün gerçekleştireceği sözlü sunumu yapacak Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet, Hollanda'nın idari başkenti Lahey'e geldi.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız ve Dışişleri Bakanlığında Daire Başkanı Derviş Fikret Ünal'dan oluşan heyeti, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy karşıladı.

Yıldız, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin, yarın UAD'de Türkiye adına sözlü sunum yapacağını belirtti.

UAD'deki duruşmalarda Türkiye adına sözlü beyanda bulunacak Yıldız'a, Lahey Büyükelçisi Ünal, Lahey Büyükelçiliği'nden Elçi-Müsteşar Pınar Gülün Kayseri, Müsteşar Recep Köşker, Adalet Müşaviri Abdullah Ömeroğlu, ikinci katipler Ozan Can Gümüş ve Baran Volkan Ateş eşlik edecek.

Lahey’de söz sırası Türkiye’de! LAHEY'DE SÖZ SIRASI TÜRKİYE'DE!

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