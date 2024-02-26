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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Muhalefet millete hesap vermeli!

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Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: Muhalefet millete hesap vermeli!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

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