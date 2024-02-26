CHP'de yaprak dökümü! 'DEM'li ittifaka büyük tepki! Çok sayıda isim MHP'ye geçiş yaptı
Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında kirli bir ittifak kurulması CHP'lileri de rahatsız etti. Kars'ta DEM ile yapılan ittifaka tepki gösteren çok CHP'li MHP'ye katılım sağladı.
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti ile arasındaki pazarlık büyük bir hızla devam ediyor.
Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu İstanbul ve Ankara konusunda DEM'in desteğini alabilmek için yanlamalar yapıyor.
CHP'LİLER 'DEM'Lİ İTTİFAKTAN RAHATSIZ OLDULAR
Kars'ta CHP'nin DEM ile ittifakından rahatsız olan çok sayıda CHP'li MHP'ye katılım sağladı.
Yaklaşan yerel seçimler öncesi, Kars'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM ile yakın temasından ve iş birliğinden rahatsız olan; vatan, millet ve Atatürk sevdalısı CHP'liler MHP'ye katılarak, 31 Mart seçimlerinde MHP ve Cumhur İttifakına destek verecek.
"ZAFER CUMHUR İTTİFAKI'NIN OLACAK"
MHP'ye vatan ve Atatürk sevdalılarının katılımından memnuniyet duyduğunu ifade eden MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, "Bugün büyük bir kalabalıkla hem partimize, hem Cumhur ittifakına katılarak bize güç veren Bülent Toraman'a, kıymetli ailesine, YOL-İŞ Sendikası Kars Başkanı Tamer Toraman'a ve hepsi birbirinden kıymetli hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Her geçen gün daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Partimize ve Cumhur İttifakımıza katılımlar artarak devam edecektir. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı zafer Cumhur İttifakınındır ve Prof. Dr. Ötüken Senger Kars'ın Şehrül-Emin'i olacaktır" dedi.
Karslıların yerel seçimlerde sandıkta gereken cevabı vereceğine dikkat çeken Cumhur İttifakı MHP Kars Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, katılımcılara ayrı ayrı teşekkür etti. Senger, "Bugün buraya gelerek bize güç verdiniz, şeref duyduk. Hepinize yanımızda yer aldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.
"KARS'IN KAYBEDECEK BİR 5 YILI DAHA YOK"
Büyük bir kalabalıkla MHP'ye katılım sağlayan Bülent Toraman ise şunları ifade etti: "Kars'ın kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Biz buraya gelerek elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. CHP ve DEM'in aleni bir şekilde iş birliği yapması beni ve benim gibi nice vatan, millet, Atatürk sevdalılarını üzmüş ve rahatsız etmiştir. Bizler de artık bundan sonra MHP'nin ve Cumhur İttifakının yanında yer alacağız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Artık bizim yerimiz ve yuvamız MHP'dir. Cumhur İttifakının, MHP'nin ve adayımız Prof. Dr. Ötülen Senger'in başarısı için; gece demeden, gündüz demeden çalışacağız. Bugün bizleri ağırlayan başta MHP İl Başkanımız Sayın Tolga Adıgüzel olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından MHP'ye katılan Bülent Toraman'a ve katılımcılara MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takıldı.
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