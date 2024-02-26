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Putin'den Başkan Erdoğan'a "doğum günü" tebriği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
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Putin’den Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya lideri, Erdoğan'ı arayarak doğum günü dolayısıyla tebriklerini iletti. Putin'in ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Başkan Erdoğan'ı arayarak doğum gününü kutladı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti. Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANINDAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Tokayev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti..

Başkan Erdoğan’a doğum günü tebrikleri BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ TEBRİKLERİ

Putin’den Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği PUTİN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A "DOĞUM GÜNÜ" TEBRİĞİ

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