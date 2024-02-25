Açılış Başkan Erdoğan’dan! Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı bugün hizmete giriyor | Bakan Uraloğlu A Haber’de

"SİRKECİ-KAZLIÇEŞME HATTI'NDA TEK YÖNLÜ SEFER SÜRESİ 20 DAKİKA OLACAK"

İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan büyük bir eseri daha tamamladıklarını belirten Uraloğlu, proje ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Sirkeci liman bölgesindeki yeni demir yolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacak. Projede tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Tescilli istasyonlarda restorasyon İşlerini bitirdik. Yeni yapılan Cerrahpaşa ve Kazlıçeşme istasyonlarında imalatları tamamladık. Yenilenen Sirkeci, Cankurtaran istasyonları da tamamlandı. Yine toplamda 26 sanat yapısındaki çalışmalar bitirildi. Sinyalizasyon ve elektrifikasyon imalatları ve bisiklet-yürüme yolu imalatı ve peyzaj işleri tamamlandı. Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak.