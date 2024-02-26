Başkan Erdoğan parti teşkilatına net mesaj: Yolunu ayırıp başkan partiye gidenlerin yeri orasıdır

TEŞKİLATA MESAJ VERDİ

Yeni kongre merkezimizde gerçekleştirdiğimiz toplantımız hayırlara vesile olsun. Bir yerin şerefi orada şerefi orada bulunanların değeri ile ölçülür. Asıl olan koca binalar yapmak değil, onları sizler gibi arkadaşlarımızla en etkin şekilde kullanmaktır.

Ülkemizin önemli bir seçim öncesi buraya gelişimiz sıradan bir parti programı olmanın ötesinde anlama sahiptir. Biz sadece AK Parti'ye 18. seçimini kazandırmak, Cumhur'u bir kez daha zafere ulaştırmak için çalışmıyoruz. Türkiye'nin ikinci asrının yol haritasını da oluşturuyoruz. İl, ilçe, mahalle, köy teşkilatlarımızla, kadrolarımızla bu şuur içinde çalışmalarımızı yürütmeliyiz.

SANMAYIN Kİ BELEDİYELERİ HİZMET İÇİN İSTİYORLAR

Asıl işlerimiz yeni başlıyor, Türkiye yüzyılı yeni başlıyor. Tek parti faşizminin, darbelerin, koalisyonların, zulümlerin Türkiye'sini bir daha geri gelmemek üzere tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz. Devir Türkiye Yüzyılı devridir. Türkiye yüzyılı'nın ayak sesleri gümbür gümbür geliyor. Eski Türkiye hevesinde olanların yüreğine her seçimde bir acaba geliyor ama sonuçları alınca yerlerine iniyorlar. İstiyorlar ki önce belediye seçimlerini ele geçirip ardından ülkeyi kaosa sürükleyip merkezi yönetime göz diksinler. Sanmayın ki belediyeleri hizmet için istiyorlar. Dertleri belediyeler üzerinden elde edecekleri rantı kirli ittifak ortakları ile yağmalamak.