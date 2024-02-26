Cumhur’un İBB adayı Murat Kurum’dan Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı açılışında önemli mesajlar: İstanbul 5 yılda fetret dönemine girdi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "CHP'li mevcut yönetimle, İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı vardır. Çünkü bunlar, bu milletin kadim değerlerine yabancıdırlar." dedi.

Kurum, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın ve İstanbul'un en önemli adımlarından biri olan projenin hayırlı olmasını diledi.

Adaylığının açıklandığı ilk günden beri İstanbul'un yollarında, hanelerinde ve dükkanlarında olduklarını belirten Kurum, "İstanbul'umuzun 571 yıllık şanlı mazisi ve onuru maalesef bir avuç iş bilmez tarafından heba edilmektedir. Fatih'in emaneti İstanbul, bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 94 yılındaki yönetimiyle birlikte yükseliş dönemine girmiş, Avrupa'nın kültür başkenti olmuşken, son 5 yılda maalesef fetret dönemine girmiş, şehircilik adında adeta hasta bir şehir haline getirilmiştir." diye konuştu.