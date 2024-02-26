AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok'tan gençlere yeni vaatler: Ücretsiz ulaşım, karşılıksız burs, öğrenci yurdu...
AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Turgut Altınok, gençlere vaatlerde bulundu. Üniversite öğrencilerine ulaşımın ücretsiz olacağını söyleyen Altınok; karşılıksız burs, öğrenci yurdu ve öğrenciye düşük kiralı konut imkanı sözü de verdi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu. Ankara'nın önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacağını söyleyen Altınok, "Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak." dedi.
Turgut Altınok, gençleri unutmadığını dile getirerek, "Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım,10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. 400 bin ilköğretim öğrencisine de ilk öğün ve süt desteği vereceğiz." diye konuştu.
ABB Başkanı Adayı Turgut Altınok, proje tanıtım toplantısında gençlere yönelik çılgın projelerini sıraladı. Altınok, "Ankara'da 24 saat kesintisiz otobüs ve metro ulaşımı olacak. Tüm üniversite öğrencilerimize ücretsiz ulaşım imkanı getireceğiz." dedi.
Turgut Altınok, gençlerin unutulmadığını dile getirerek, "10 bin kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10 bin öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. 400 bin ilköğretim öğrencisine de ilk öğün ve süt desteği vereceğiz" sözlerini kullandı.
Ankara oyun havaları ile başlayıp, şenlik havasında geçen seçim kampanyasında Altınok tek tek müjdelerini sıraladı. ABB Adayı Altınok, sahnede çocuklarla beraber Ankara havası oynadı, böylece siyasete de renk kattı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, gençler ve üniversite öğrencileri projelerini sıraladı. Altınok, milli mücadelenin ilk noktası olan Ankara'nın kaderini değiştireceklerini ifade etti.
20 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE 1500 LİRA KARŞILIKSIZ BURS
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda büyük yatırımlar ve projelere imza atacaklarını ifade eden Altınok, özellikle gençlerin üzerine titrediklerinin altını çizerek şöyle konuştu: "Bunu yaparken otobüs ve minibüs esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz. 20 bin üniversite öğrencimize bin 500 lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız. 10 bin öğrencimize düşük kira bedelli konut imkanı sağlayacağız."
KAMPÜSLERDE İKRAM NOKTALARI
Ankara'daki 23 üniversitenin merkez kampüslerine ikram araçları kurarak öğrencilere hizmet edeceklerini belirten Altınok, "Buralarda ücretsiz çay, kahve, çorba, sandviç dağıtacağız. Anne yemeği lokantalarıyla öğrencilere ücretsiz akşam yemeği ikram edeceğiz." diye konuştu.
KAYNAK KİTAP DESTEĞİ
Özellikle ders kitapları ve kaynak ulaşımında destek olunacağını da sözlerine ekleyen ABB Başkan Adayı Altınok, "Üniversite öğrencilerine ders kitabı, tıp fakültelerine araştırma desteği vereceğiz. Yetenek avcıları kampüsü inşa edeceğiz. Yetenekli gençlerimizi alanında uzman bilim insanlarıyla buluşturup, iş imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu
- AÖL 2. Dönem sınav tarihi | 2023-2024 Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte?
- 20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü
- YKS başvuruları bitti mi, ne zaman, saat kaçta bitecek? ÖSYM YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte 2024 AYT-TYT-YDT son tarih ve başvuru ücreti
- Yüzde 25 kira artış oranı kalktı mı, kalkacak mı? Bakan Tunç açıkladı! Kira artış sınırı ne zamana kadar devam edecek?
- Darphane'de start verildi! Yoğun talep gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını harekete geçirdi! 1 Mart'tan sonra...
- EYT'liler için de komut verildi! 1999-2008 arası SGK girişliler erken emeklilik yıldızını aldı! Define değerinde yeni yaş grafiği
- YÖKDİL/1-2024 soru ve cevap anahtarı ÖSYM | YÖKDİL A-B-C-D soru kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman?
- ÖGG sınav sonuç tarihi 2024 | 107. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- 1.6 milyon emekliye 3+3 çift ikramiye oluştu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına %50'lik zam kesinleşti! En düşük maaşa 10.000 TL ek ilave dahil...
- Van'da deprem! 25 Şubat az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
- YÖKDİL puan hesaplama tablosu 2024 | YÖKDİL/1 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 50-55-60-65-70-80-90 puan için kaç net yapmak gerekiyor?