AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok’tan gençlere yeni vaatler: Ücretsiz ulaşım, karşılıksız burs, öğrenci yurdu...

Turgut Altınok, gençlerin unutulmadığını dile getirerek, "10 bin kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10 bin öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. 400 bin ilköğretim öğrencisine de ilk öğün ve süt desteği vereceğiz" sözlerini kullandı.

Ankara oyun havaları ile başlayıp, şenlik havasında geçen seçim kampanyasında Altınok tek tek müjdelerini sıraladı. ABB Adayı Altınok, sahnede çocuklarla beraber Ankara havası oynadı, böylece siyasete de renk kattı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, gençler ve üniversite öğrencileri projelerini sıraladı. Altınok, milli mücadelenin ilk noktası olan Ankara'nın kaderini değiştireceklerini ifade etti.