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Antalya'da terzi dükkanı FETÖ merkezi çıktı! Toplantı şifresi: Halı sahada buluşalım

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.02.2024
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Antalya’da terzi dükkanı FETÖ merkezi çıktı! Toplantı şifresi: Halı sahada buluşalım

FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Antalya’da "terzi" tabelası olan dükkan, FETÖ’nün "toplanma merkezi" çıktı. Örgüt üyelerinin "Halı saha maçı" parolasıyla adreste buluştuğu, sözde kurban paralarını ise örgüte aktardığı belirlendi.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Antalya'da yürütülen soruşturmada, terzi Bülent Duman'ın işyerinde örgütsel toplantılar yapıldığı ve örgütün 'kurban parası' adı altında para toplayıp kurban kesimi yapmadan paraları örgüt üyelerine aktardığı belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, örgüte bağlı esnafların, işletmelerinde bir araya gelerek örgütsel toplantı yaptıkları, bu toplantılarda örgütün güncel durumunu ele aldıkları ve örgüt üyelerinden himmet ve kurban parası adı altında örgüte para topladıkları tespit edildi.

Örgütün güncel yapılanmasının yurt içinde 7 bin lira, yurt dışında ise 85 dolar kurban parası aldığı, paranın toplandıktan sonra ise kurban kesilmemesi talimatı verilerek, toplanan paraların örgütten kopmaları önlemek amacıyla örgüte bağlı ve sözde mağdur ailelere dağıtımının sağlandığı belirlendi.

TERZİYE POŞETLE GİRMEK DİKKAT ÇEKMEZ

Güncel yapılanma içerisinde bulunduğu belirlenen 47 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı.

İtirafçı olan N.D., Antalya'da Bülent Terzi isimli işyerinden örgüt ve öğrenci evleri için para aldığını söyledi. Polis, terzi Bülent Duman'ın da aralarında olduğu 4 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

Terzi dükkanında yapılan dinlemede, şüphelilerin polis takibinden kaçmak için internet tabanlı programlar üzerinden görüşmeler yaptıkları, terzi gibi yerlerin buluşma düzenlemek ve örgütsel alışverişin yapılmasında, avantajlı olduğu, bir poşetle bu tür yerlere girip çıkmanın dikkat çekemeyeceğini konuştukları tespit edildi.

Şüpheli Hüseyin K'nin, şüpheli Mehmet Y'ye, "Kafede buluşmak zaten sıkıntı. Adamın dükkanına gidersin eline bir poşet alırsın gömlek alıp çıkmış olursun. Polis sorarsa dersin ki ben bir gömlek aldım arkadaş bu kadar polis terziye gelirsin pantolonum söküktü onu diktirdim çıktım dersin" dediği soruşturma dosyasına yansıdı.

KAÇIŞ YOLLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VE DESTEK OLUYOR

Örgütsel buluşmalarda FETÖ'nün sözde güncel durumu hakkında konuşmalar yapıldığı, Bülent Duman'ın, örgüt mensuplarına yurt dışına kaçma yollarıyla ilgili bilgi ve destek olduğu aktarıldı. Terzi Bülent Duman'ın iş yerinde ayrıca Sarp Sınır Kapısından kız kardeşinin kimliği ile kaçmaya çalışırken yakalanan Zeynep Bilge Yılmaz'ın kaçışı ile ilgili plan yapıldığı belirlendi.

ÖRGÜT BULUŞMASI 'HALI SAHA'

Şüphelilerin örgütsel buluşmaları kendi aralarında 'halı saha maçı' şeklinde şifrelendirdikleri, her hafta Pazar akşamları farklı adreslerde örgütsel amaçlı toplantı yapmak amacıyla evlerde toplandıkları tespit edildi.

Şüpheli Kasım T, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, İlyaz A'nın sohbetlere davet ederken telefonla arayarak "Halı saha maçı var" diyerek sohbetin gününü ve yerini bildirdiğini, İlyaz A'nın sohbetlerde mağdurlar için para istediğini söyledi.

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