Antalya’da terzi dükkanı FETÖ merkezi çıktı! Toplantı şifresi: Halı sahada buluşalım

Terzi dükkanında yapılan dinlemede, şüphelilerin polis takibinden kaçmak için internet tabanlı programlar üzerinden görüşmeler yaptıkları, terzi gibi yerlerin buluşma düzenlemek ve örgütsel alışverişin yapılmasında, avantajlı olduğu, bir poşetle bu tür yerlere girip çıkmanın dikkat çekemeyeceğini konuştukları tespit edildi.