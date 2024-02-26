MSB duyurdu! Milli uçuş simülatörü 40 bin saat uçuş süresini tamamladı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu ilk tam uçuş simülatörü, 40 bin saati başarıyla tamamladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki ilk uçuş simülatörü olma özelliğini taşıyan ve tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen 'CN-235 uçağı tam uçuş simülatörü'nde 40 bin saatlik uçuş süresi aşıldı.