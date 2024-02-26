A Haber Sirkeci-Kazlıçeşme hattında! Vatandaşlar yeni raylı sistem için ne dedi?
A Haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılan Sirkeci-Kazlıçeşme hattında ilk seferi yapan yapan trene bindi. Muhabirimiz Mehmet Karataş hattı ilk kullanan vatandaşlar mikrofon uzattı. İşte tüm detaylar....
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete alınan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda banliyö trenini kullanarak ilk seferi gerçekleştirdi.
İSTANBUL ULAŞIMININ OMURGASI
Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında, "İlk kısmı bundan 153 yıl önce hizmete giren hat özellikle Bakırköy ve Yeşilköy'ün gelişmesine büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. Yaklaşık 141 yıl boyunca İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olan hattımız Marmaray'ın açılışı ile birlikte hizmetini tamamlamıştır. Gebze-Halkalı banliyö hattı metroya dönüştürülerek hizmete devam ederken, Sirkeci ile Kazlıçeşme istasyonları arasındaki 8,3 kilometre uzunluğundaki kesim atıl durumda kalmıştı." dedi.
HAT YENİDEN AKTİF EDİLDİ
Başkan Erdoğan, "İstanbul'un ihtiyaçlarını da gözeterek Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik bu hattı aktif hale getirmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak yepyeni bir tasarımla tekrar İstanbul'a kazandırmayı amaçladık. Böylece hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik." ifadelerini kullandı.
A HABER İLK SEFERE KATILDI
Başkan Erdoğan hattın 15 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. A Haber de ulaşımın yanında aynı zamanda kültür-turizm yolu olan 7,3 KM bisiklet ve yaya yolu eklenen aynı zamanda 10 bin metrekareden fazla meydan ve yeşil alan donatıları eklenen Sirkeci-Kazlıçeşme hattının ilk seferine katıldı ve vatandaşlara mikrofon uzattı.
İşte vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledi:
- Yapandan Allah razı olsun. Benim hoşuma gitti. Allah daha nice projeleri yapmayı nasip etsin. Askere gitmeden önce bu hattı kullandım. Tabi o zamanlar trenlerde yolculuk kolay değildi. Pislik içinde oluyordu. Esrarkeşi ve soyguncusu olurdu. Şimdi durum farklı. Bu trenin için dört dörtlük olmuş. Trenin dışı aynı nostaljik olarak duruyor.
- Hattımız hayırlı olsun. 45 yıl boyunca bu treni kullandım. Benim evim Kanarya'da iş yeri Gedikbaşında'ydı. Yeniden hizmete girdi bizim için güzel oldu. İçin yapılmış ama dışı aynı nostaljik havada.
- Ben teknik personel olarak bu projede çalıştım ve bunun için çok mutluyum. İstanbul'a böyle hizmet edecek bir eser bıraktığımız için kendimizi şanlı hissediyoruz.
- Bu projede görev yaptığımız için bugün bizim için bir bayram. 2 yıldan beri burada çalışıyoruz. Projeyi teslim etmenin halkın hizmetine sunmanın keyfini sürüyoruz.
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