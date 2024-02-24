Üstü çizilen Tunç Soyer CHP'yi bombaladı: Değişim sloganının altı boşaltıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeniden aday gösterilmeyince partisini yerden yere vurdu. Bugün bir açılışta konuşan Tunç Soyer, "Değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz." sözleri ile Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Özel ve İmamoğlu için eş başkan eleştirileri de yapılıyor.
CHP yerel seçimlere kriz ve kavgaların gölgesinde gidiyor. Parti içerisinde kontrolü Ekrem İmamoğlu'na kaptıran ve eş başkan konumuna düşen Özgür Özel, en kritik illerde bile aday çıkaramadı.
SOYER'İN ÜZERİ ÇİZİLDİ
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in üzerini çizdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklandı.
"DEĞİŞİM SLOGANININ ALTI BOŞALTILDI"
Narlıdere Metrosu Açılış Töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'ye sitem dolu sözlerle yüklendi. Hedefine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel'i koyan Soyer, "Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz." dedi.
"BURADAN SİTEM EDİYORUM"
Kendisinin anketlerde birinci çıktığını savunan Soyer, "Vatandaşın talepleri tek ve en gerçek yol göstericidir. En yüksek örgüt desteği alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Unutmasınlar! Ben uzun mesafe koşucusuyum" diyen Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugüne kadarki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesiydi. Bundan sonra sathımız, tüm Vatan olacaktır. Biz, birlikte çok güçlüyüz. Bu asla bir son değil. Selam olsun sana İzmir!"
GENEL MERKEZİ HEDEF ALMIŞTI
Aday belirleme sürecinin adaletli bir şekilde yürütülmediğini, anketlerin dikkate alınmadığını söyleyen Soyer, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında Genel Merkezi suçlamıştı. "Bu bir siyasi cezalandırmadır. Genel Merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar, yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçları usulen ve esasen adil değildir. Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken, ne yazık ki böyle olmamıştır" diyen Soyer, kendisine nezaketsizlik yapıldığını da vurgulamıştı.
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