Üstü çizilen Tunç Soyer CHP’yi bombaladı: Değişim sloganının altı boşaltıldı

"BURADAN SİTEM EDİYORUM"

Kendisinin anketlerde birinci çıktığını savunan Soyer, "Vatandaşın talepleri tek ve en gerçek yol göstericidir. En yüksek örgüt desteği alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Unutmasınlar! Ben uzun mesafe koşucusuyum" diyen Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadarki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesiydi. Bundan sonra sathımız, tüm Vatan olacaktır. Biz, birlikte çok güçlüyüz. Bu asla bir son değil. Selam olsun sana İzmir!"