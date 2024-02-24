TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

TÜRK-İŞ: TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın Pevrul KAVLAK' ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine ve tüm emek camiamıza baş sağlığı diliyoruz.