Gökyüzü kartallarının şanlı tarihi! Türk havacılığında “altın çağ” nasıl ? | A Haber Hava Kuvvetleri Müzesi’nde
Türk havacılığı beşinci nesil savaş uçağı KAAN ile yeni bir tarih daha yazdı. Dünyada ABD, Avrupa, Rusya, Çin gibi 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdik. Türk havacılığının dünü, bugünü ve yarını hakkında ki detayları uzman isimler A Haber’de yayınlanan Satır Arası programına anlattı.
Türkiye, havacılık alanında KAAN ile birlikte adeta sınıf atladı. ABD, Rusya ve Çin'in ardından 5. nesil muharip uçağı üretme kabiliyetine sahip olan Türkiye, MMU KAAN'ın ilk uçuşu ile havacılıkta yarım kalan hikayeleri bir bir tamamlamış oldu. A Haber' de uzman isimler Kara Kuvvetleri Müzesi'nde havacılık tarihinin detayları anlattı.
Dr. Eray Güçlüer Emekli Kurmay Albay
Zamanında Şakir Zümre İstanbul'da bir fabrika açmaya kalkıyor başına gelmeyen kalmıyor. Kayseri'de 1925 ve 1929 yılları arasında Almanlar ile ortak TONTAŞ fabrikası açıyoruz daha sonra 1931 ile 1944 kendimiz üretmeye çalışıyoruz yine Ankara'da 1942 ile 1956 arasında fabrika açmaya çalışıyoruz yine kapatıyorlar. Dışarıda ki siyasal güçlerin içeride ki terminal uçları maalesef bu fabrikaları kapatıyorlar.
Şu an ki başlangıç değerleri ile milli motorumuz üretildikten sonra yani 4 yıl sonra uçacak olan KAAN'ın değerleri farklı olacak. Ben 4 yıl sonrasını konuşuyorum. Bir kere itiş gücü yaklaşık 40 bin libre olan 2 tane motor olacak. Bu diğer devletlerde üretilen standartlarda bir uçak fakat farkı var diğer İHA ve SİHA'larla entegre çalışacak bir uçak. Bu diğerlerinde çok ve bir filo halinde uçacak. Bir muharebe gücü olacak aynı TCG Anadolu gibi.
Bir süre sonra Amerika'nın, Avrupa'nın ve diğer küresel ve bölgesel aktörlerin Türkiye ile daha fazla iş yapmak isteyecekleri bir döneme gideceğiz. Bu bölgede ki hegomonik güçlerin üzerlerinde ki baskıyı kırarak geliştirdiğimiz bir şey. Amerika'daki emperyalist politikalarının değil de Türkiye'nin Hümanist politikalarının etkin olmaya başlaması demek PKK'nın bitmesi demektir.
Dr. Hüseyin Fazla Emekli Hava Pilot Tuğgeneral
F-16'lar için bazıları montaj sanayi diyor ama hayır orada gerçekten Amerikan standartlarında F-16 üretimi yapan bir fabrikamız var. Türk havacılık ve uzay sanayiinin temelleri özellikle mühendislik yönünde çok ciddi bir şekilde atılmıştır. Uçağı sıfır hatayla çıkarabilmek Türk mühendislerinin geldiği noktayı gösteriyor.
Türkiye'de 1984 yılında fabrika temelleri atıldı o zaman 160 tane F-16 uçağı üretildi. Bu uçağımız Block-40 ve Türkiye'de toplam 270 uçak oldu. Mesela bu uçak 25 Eylül 2001 tarihinde kazan geçirmiş bir F-16'dır 2009 yılında da müzeye hediye edilmiştir. Block-40 uçakları 4. nesil savaş uçakları bunlara zaman içerisinde modernizasyon oluyor. Block-70 dediklerimiz de F-35 uçaklarıda kullanılan radarlar var.
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