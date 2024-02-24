Gökyüzü kartallarının şanlı tarihi! Türk havacılığında “altın çağ” nasıl ? | A Haber Hava Kuvvetleri Müzesi’nde

Dr. Hüseyin Fazla Emekli Hava Pilot Tuğgeneral

F-16'lar için bazıları montaj sanayi diyor ama hayır orada gerçekten Amerikan standartlarında F-16 üretimi yapan bir fabrikamız var. Türk havacılık ve uzay sanayiinin temelleri özellikle mühendislik yönünde çok ciddi bir şekilde atılmıştır. Uçağı sıfır hatayla çıkarabilmek Türk mühendislerinin geldiği noktayı gösteriyor.

Türkiye'de 1984 yılında fabrika temelleri atıldı o zaman 160 tane F-16 uçağı üretildi. Bu uçağımız Block-40 ve Türkiye'de toplam 270 uçak oldu. Mesela bu uçak 25 Eylül 2001 tarihinde kazan geçirmiş bir F-16'dır 2009 yılında da müzeye hediye edilmiştir. Block-40 uçakları 4. nesil savaş uçakları bunlara zaman içerisinde modernizasyon oluyor. Block-70 dediklerimiz de F-35 uçaklarıda kullanılan radarlar var.