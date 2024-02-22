Murat Kurum Ortaköy'de coşkuyla karşılandı: En büyük başkan bizim başkan! İstanbul muradına erecek
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. İstanbullu vatandaşların desteği ile emin adımlarla baş koyduğu bu yolda ilerleyen Murat Kurum Ortaköy'de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
İSTANBUL'UN MURADI VATANDAŞLARLA EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE
7'den 70'e İstanbullunun gönlünde taht kuran ve dev projeleriyle büyük bir güven veren Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
Bakanlık döneminde yaptığı hizmetlerden ötürü Kurum'a teşekkürlerini sunan bir esnaf, "Ağrı'da millet bahçesine gittim. Gerçekten çok güzel. Orada yapılan konutlarda yaşamak isterdim. İşimiz burada olduğu için İstanbul'dayız ama çok beğendim." diyerek memnuniyetini dile getirdi.
MURAT KURUM İÇİN YAZIP SÖYLEDİ
Ozan Nihat isimli sanatçının Murat Kurum için yazıp seslendirdiği dörtlük ise ziyaretin en eğlenceli anlarından biri oldu. "Başkanım geldi buraya, aramızda Murat Kurum. Hoş geldin Beşiktaş'a, ayağın değmesin taşa. Selam verdin esnaf kardeşe, aramızda Murat Kurum." sözlerinin yer aldığı dörtlüğe çevredekiler alkışlar ile eşlik etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ Giriş Belgesi Alma Ekranı 2024 | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru, kaç dakika?
- Kur'an-ı Kerim'de geçen 12 şifalı yiyecek! A'dan Z'ye faydaları...
- Sağlık Bakanlığı eş durumu atama EKİP ekranı | 2024 Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
- Altın gurusu "O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek" diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00'den sonra...
- EGM memur alımı başvuru tarihleri | Emniyet Genel Müdürlüğü 2024-1 EKPSS ile en az 30.000 TL maaşla alıma başladı! İşte detayları
- İlk sahur ve oruç ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ramazan ayı takvimi 2024 | Kadir gecesi, Arife, Bayram...
- Sparta Prag-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sparta Prag-GS maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'leri...
- Süper Kupa final maçı tarihi ve bilet satışı | Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar?
- KPSS ÖABT 2024 tarihi | KPSS ÖABT oturumu ne zaman? Başvurular hangi tarihte başlayacak?
- Canan Karatay ilçasız reçeteyi yazdı! Sabah tek yapmanız gereken...
- Emekliye, EYT'liye zamlı ödemeler peş peşe! 2.500 TL seyyanen+14.950 TL promosyon+6.000 TL ikramiye sıralandı! Tahsis numarasına göre...
- 2024 TCMB şubat ayı faiz oranı belli oldu! Merkez Bankası faiz kararı ne yönde oldu?