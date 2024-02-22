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Murat Kurum Ortaköy'de coşkuyla karşılandı: En büyük başkan bizim başkan! İstanbul muradına erecek

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Giriş Tarihi: 22.02.2024 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
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Murat Kurum Ortaköy’de coşkuyla karşılandı: En büyük başkan bizim başkan! İstanbul muradına erecek

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. İstanbullu vatandaşların desteği ile emin adımlarla baş koyduğu bu yolda ilerleyen Murat Kurum Ortaköy'de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İSTANBUL'UN MURADI VATANDAŞLARLA EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE

7'den 70'e İstanbullunun gönlünde taht kuran ve dev projeleriyle büyük bir güven veren Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

"EN BÜYÜK BAŞKAN BİZİM BAŞKAN"

Ortaköy esnafını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u esnaf "En büyük başkan, bizim başkan!'', ''Bu işi bir tek siz yaparsınız, başka kimse yapmaz.", "İstanbul muradına erecek." sözleriyle ve alkışlarla karşıladı.

Bakanlık döneminde yaptığı hizmetlerden ötürü Kurum'a teşekkürlerini sunan bir esnaf, "Ağrı'da millet bahçesine gittim. Gerçekten çok güzel. Orada yapılan konutlarda yaşamak isterdim. İşimiz burada olduğu için İstanbul'dayız ama çok beğendim." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

MURAT KURUM İÇİN YAZIP SÖYLEDİ

Ozan Nihat isimli sanatçının Murat Kurum için yazıp seslendirdiği dörtlük ise ziyaretin en eğlenceli anlarından biri oldu. "Başkanım geldi buraya, aramızda Murat Kurum. Hoş geldin Beşiktaş'a, ayağın değmesin taşa. Selam verdin esnaf kardeşe, aramızda Murat Kurum." sözlerinin yer aldığı dörtlüğe çevredekiler alkışlar ile eşlik etti.

AK Parti ve MHP'nin seçim stantlarını da ziyaret Kurum, parti üyeleriyle sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.

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