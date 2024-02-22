Murat Kurum Ortaköy’de coşkuyla karşılandı: En büyük başkan bizim başkan! İstanbul muradına erecek

Bakanlık döneminde yaptığı hizmetlerden ötürü Kurum'a teşekkürlerini sunan bir esnaf, "Ağrı'da millet bahçesine gittim. Gerçekten çok güzel. Orada yapılan konutlarda yaşamak isterdim. İşimiz burada olduğu için İstanbul'dayız ama çok beğendim." diyerek memnuniyetini dile getirdi.