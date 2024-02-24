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Başkan Erdoğan'dan Beraat Kandili paylaşımı: Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Beraat Gecesi'ni tebrik ediyorum

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Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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Başkan Erdoğan’dan Beraat Kandili paylaşımı: Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan mübarek Beraat Gecesi’ni tebrik ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Beraat Kandili'ni tebrik etti. Başkan Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Beraat Gecesi'ni tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya heesabında Beraat Gecesi paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan milletin ve İslam aleminin Beraat Kandili'ni tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Beraat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte ramazana kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

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