CHP’de Lütfü Savaş’tan itiraflar! Adaylık sürecinde genel merkeze tehdit: Aday yapmazsanız bağımsız girer kazanırım

Sonra...

Pazartesi saat 10.30'da genel başkan davet etti. Dedim ki "Ben anketlerde iyiyim, seçimi kazanıyorum." İki anket götürdüm. İkisinde de öndeyim. Özel, "Başkanım bir kişi öner, onu yapalım" dedi. "Önerecek kimse yok" dedim. O kadar anket yapılmış, birisi yaklaşamamış. Dedim, "Müsadenizi isteyeyim." "Bizden haber bekleyin" dedi.

Gece beni çağırdı. "1 Nisan sabahı, Atatürk'ün emanet ettiği o coğrafyayı Atatürk'ün kurmuş olduğu partiyle almak istiyorum. Ben mutlu olacağım. Sizin de olmanızı istiyorum" dedim. Milletvekilimizi, il başkanımızı, ilçe başkanları ve adaylarımızı çağırdı. "Kefil misiniz?" dedi. Üçte ikisi "Kefiliz" dedi. "Tamam dedik."