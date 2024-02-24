CHP'de Lütfü Savaş'tan itiraflar! Adaylık sürecinde genel merkeze tehdit: Aday yapmazsanız bağımsız girer kazanırım
CHP'de yerel seçimler öncesi projelerin tartışılması gerektiği süreçte aday belirleme krizi ve parti içindeki hesaplaşmalar siyaset gündemine damga vurdu. Özellikle Hatay'da Lütfü Savaş'ın adaylığı büyük tartışma konusuna dönüşürken Savaş, CHP yönetimine bağımsız adaylık resti çekti. Krizlerle dolu süreci anlatan Savaş kendisine anketlerde çok düşük bir oya sahip olduğunun söylendiğini paylaşırken, genel merkezdeki görüşmede parti yönetimine "Bağımsız aday olarak girerim ve kazanırım" restini çektiğini itiraf etti. Peki Lütfü Savaş'ın adaylığına giden yolda neler yaşandı? İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru adım adım giderken CHP'de projeler yerine iç hesaplaşma ve yaşanan kaos konuşuluyor.
Özellikle Hatay, Çankaya, İzmir gibi bölgelerde kimin aday olacağı büyük bir krize dönüşürken Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu da buralarda güç savaşına tutuştu.
"HATAY'IN SESİNİ DUYMAK ZORUNDAYIZ"
Hatay özelinde büyük tepki toplayan Lütfü Savaş'ın yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken CHP'den "Bu insani acıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." açıklamasıyla Savaş'ın adaylığının yeniden gözden geçirileceği duyuruldu.
"SAVAŞ'A ALTERNATİF GELİŞTİREMEDİK"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Savaş'ın hatasız olmadığını kabul ederken "Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik." dedi.
"ADAYLIĞINIZ AÇIKLANMAYACAK"
Ancak bu açıklamalar sonrasında Savaş'ın adaylığında geri adım atılırken düzenlenen aday tanıtım toplantısına Lütfü Savaş davet edilmedi. CHP'nin yerel yönetimlerden sorumu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek aday tanıtım toplantısından önce Ankara'da bulunan ve tanıtımın yapılacağı toplantı spor salonuna gitmek için hazırlık yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı telefonla aradı. Zeybek "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor" dedi.
NAZAN SAVAŞ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Öte yandan Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nazan Savaş, "Yolumuza devam ediyoruz. HATAY" ifadelerini kullandı.
CHP YÖNETİMİNE REST: BAĞIMSIZ GİRERİM
Bu paylaşım sonrası Savaş'ın CHP yönetimine rest çektiği ve anketlerde önde olduğunu bildirerek seçimlere bağımsız olarak girme tehdidinde bulunduğu da iddia edildi.
SAVAŞ KONUŞTU: ADIMI SANDALYEYE YAZMIŞLARDI
Bu rest sonrası CHP yönetimi geri adım atarak Lütfü Savaş'ı yeniden Hatay adayı olarak açıkladı. Savaş CHP yandaşı Sözcü'ye konuşarak süreç içinde yaşananları anlattı.
Geçen cumartesi aday tanıtım töreni için Ankara'ya davet edilmiştiniz. O gece ne oldu?
Davet geldi. Sandalyeme adım yazılmış. Adıma kart da vardı.
Sonra?
Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, gece aramış. Sabah döndüm. Genel merkeze çağırdı, gittim. "Anketler çok kötü" dedi. Dört anket varmış.
Ne görünüyor?
"Yüzde 22 görünüyorsun" diyor. Çok tuhaf... İstatistik bilirim. "Bunlar doğru değil" dedim. "Başka adam bul yerine" dedi. "Önerebilecek durumum yok. Ben kazanamıyorsam, kimsenin kazanma şansı yok" dedim. Bir milyondan fazla insan var oy kullanacak. Vekaletle nasıl yapacağız? Dedim ki "O zaman beni affedin, gidiyorum."
Affedin derken, partiden ayrılmak, değil mi?
Tabi, kendime güveniyorum. Ben kazanırım.
Bağımsız aday mı olacaktınız?
Olabilirdim.
Sonra...
Pazartesi saat 10.30'da genel başkan davet etti. Dedim ki "Ben anketlerde iyiyim, seçimi kazanıyorum." İki anket götürdüm. İkisinde de öndeyim. Özel, "Başkanım bir kişi öner, onu yapalım" dedi. "Önerecek kimse yok" dedim. O kadar anket yapılmış, birisi yaklaşamamış. Dedim, "Müsadenizi isteyeyim." "Bizden haber bekleyin" dedi.
Gece beni çağırdı. "1 Nisan sabahı, Atatürk'ün emanet ettiği o coğrafyayı Atatürk'ün kurmuş olduğu partiyle almak istiyorum. Ben mutlu olacağım. Sizin de olmanızı istiyorum" dedim. Milletvekilimizi, il başkanımızı, ilçe başkanları ve adaylarımızı çağırdı. "Kefil misiniz?" dedi. Üçte ikisi "Kefiliz" dedi. "Tamam dedik."
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