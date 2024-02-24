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Türkiye'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Diplomatik süreç yeniden canlanmalı

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Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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Türkiye’den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Diplomatik süreç yeniden canlanmalı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yıl dönümüne yönelik bir açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada "Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek şartların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz" denildi. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının ikinci yıl dönümünde, "Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek şartların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı hakkında yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaş ikinci yılını geride bırakırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğü, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiği kaydedildi.

Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek şartların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıldığına dikkat çekilerek," Bu anlayışla, taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" denildi.

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