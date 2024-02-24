Türkiye’den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Diplomatik süreç yeniden canlanmalı

Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek şartların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıldığına dikkat çekilerek," Bu anlayışla, taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" denildi.

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