24 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bursa'da 3 suç örgütü "Kafes"lendi! 47 şüpheli enselendi

Bursa'da 3 suç örgütü "Kafes"lendi! 47 şüpheli enselendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
ABONE OL
Bursa’da 3 suç örgütü Kafeslendi! 47 şüpheli enselendi

Son dakika haberine göre Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes 46" operasyonu kapsamında 3 ayrı suç örgütü çökertilirken, 47 kişi ise yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA