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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Sakarya’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi Sakarya'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulunuyor.

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