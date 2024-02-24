AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programına saldırıda yeni görüntü! Otomobili nasıl kiraladılar?





BAHÇELİEVLER'DE BULUNDULAR

3'ü 18 yaşının altında toplam 16 şüphelinin de tutuklandığı soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren araçta bulunan ve firari durumda olan Mazlum D. ve Barış Ö.'nün izine Bahçelievler'de ulaşıldığı ortaya çıktı.

2 şüphelinin 13 Şubat'ta Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi civarında görüldüğü, polisin dur ihtarı üzerine kaçtığı öğrenildi.



Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden de takviye istenerek bölgeyi çembere alan polisler, Mazlum D.'nin mahallede bulunan bir oto tamircide olduğunu saptadı.