Ankara’da Cumhur’un adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a davet! DEM Parti hariç tüm partiler çağrıldı

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'u tanıtım toplantısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu bütün belediye başkanları ve partiler davet edildi. Altınok'un tanıtılacağı toplantıya DEM Parti ise davet edilmeyen tek parti oldu.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok DEM dışında tüm partileri tanıtım toplantısına davet etti. Davet edilenler arasında ABB Başkanı Mansur Yavaş dahil tüm ilçe belediye başkanlarına da davet gitti.