İtalya’da sağlık sistemi alarm veriyor! Artan vakalar uzayan acil servis kuyrukları
İtalya'da sağlık sisteminde yaşanan sıkıntıların yanı sıra bir de ilaç temini sorunu yaşanıyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'da hem acil servislere hem de eczanelere gitti. Yaşanan sıkıntıyı uzmanlarla konuştu. İşte tüm detaylar…
A HABER SOKAKLARA ÇIKTI UZMANLARLA KONUŞTU
İtalya'da sağlık sorunu her geçen gün artıyor. Acil serviste oluşan uzun kuyruklar beklemeler, eczanelerde ilaçların bulunamayışı ciddi sorunlar oluşturuyor. A Haber ekibinden Dündar Keşaplı başkent Roma'da uzmanların görüşünü sordu. Bakın A Haber mikrofonlarına neler söylediler…
"MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANIYORUZ"
Acil servis doktoru: İtalya'da özellikle yılbaşı döneminde Kovid-19 ve grip salgını çok yoğun görüldü. Bir süredir zaten bu sorunlar vardı ancak bu yıl çok üst seviyede gözlemledik. Bu kış döneminde özellikle bir önceki döneme göre farklı virüsler de halk arasında etkili oldu. Bazı hastanelerde sağlık hizmeti konusunda ciddi sorunlar yaşandığı da çok doğru. Yoğunluk nedeniyle bazı bölgelerde hizmet vermekte zorlandık. Önceki dönemlere göre bu yıl hasta sayıları arttığı için müdahale etmekte zorluk çektik. Telefonla arayarak hizmet isteyen hastalara bu hizmeti sunmak oldukça zor oldu.
İLAÇ SIKINTI BAŞ GÖSTERDİ
Bu yıl da İtalya'da ilaç sıkıntısı devam ediyor. Ülke genelinde eczanelerde vatandaşlar ilaç bulma sorunu yaşıyor. A Haber başkent Roma'da bir eczaneye gitti, İtalyanlara neler yaşadıklarını sordu.
BAZI İLAÇLAR BULUNAMIYOR
Genç çocuk: Bildiğim kadarıyla bu kış döneminde bazı ilaçlar bulunamıyor. Sorun olduğunu biliyoruz ancak burası bizim güvendiğimiz eczane. İlaç sıkıntısı yaşandığını biliyorum ancak eczaneme güvenmek zorundayım. Bazen onların tavsiyesi doğrultusunda ilaçları alıyorum, bir şekilde ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyorlar.
AİLE HEKİMİ GİİBİLER...
Atkılı kadın: İtalya'da bazı ilaçların bulunamadığı doğru. Bazen sorun yaşıyoruz ama eczanemize güveniyoruz, bize her zaman doğru olanı tavsiye ediyorlar, aile hekimleri gibiler. Her kış döneminde olduğu gibi bu kış döneminde de sorun yaşıyoruz. İhtiyacımız olan ilaçları bir şekilde ama temin etmek zorundayız.
ALTERNATİF ARAYIŞI
Yaşlı kadın: Aradığım ilacı buldum evet ama bazen de bulamıyorum. Eczacılar ellerinden geleni yapıyorlar.
İtalyan eczacılar ise temin edilemeyen ilaçlar için alternatif arayışında.
HALK ARASINDA ENDİŞE
Eczacı kadın: Bu yıl da her kış döneminde olduğu gibi aynı sorunlar yaşanıyor. Artan kış dönemi hastalıklarına bir de kovid salgınında artışlar eklendi. Birçok ilacımız da eksik sorunlar yaşıyoruz, bu da halk arasında endişeye neden oluyor. Biz eczacılar olarak gerekli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Aile hekimleri ile koordineli olarak çalışıyoruz. İlacı bulamazsak alternatifini sunmaya çalışıyoruz.
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