İtalya’da sağlık sistemi alarm veriyor! Artan vakalar uzayan acil servis kuyrukları

"MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANIYORUZ"

Acil servis doktoru: İtalya'da özellikle yılbaşı döneminde Kovid-19 ve grip salgını çok yoğun görüldü. Bir süredir zaten bu sorunlar vardı ancak bu yıl çok üst seviyede gözlemledik. Bu kış döneminde özellikle bir önceki döneme göre farklı virüsler de halk arasında etkili oldu. Bazı hastanelerde sağlık hizmeti konusunda ciddi sorunlar yaşandığı da çok doğru. Yoğunluk nedeniyle bazı bölgelerde hizmet vermekte zorlandık. Önceki dönemlere göre bu yıl hasta sayıları arttığı için müdahale etmekte zorluk çektik. Telefonla arayarak hizmet isteyen hastalara bu hizmeti sunmak oldukça zor oldu.