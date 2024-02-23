Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! Uzmanlar Bursa’da yeni ve diri fay hattı keşfetti! Uzunluğu 90 kilometre olası deprem de büyüklüğü 7.3

"FAY HAVZANIN ÜZERİNDE YER ALIYOR"

"Bu bölgede bir ova rejimi ya da havza rejimi dediğimiz bir ortamdan bahsediliyor. Dolayısıyla çalışmaların fayın yerini tespit etmekten ziyade havza üzerinde ki yerleşim özelliklerinin belirlenmesine dayandırılması gerekir. İnsanların depremden etkilenmemesi için gerekli olan asıl mesele budur.

Doğru yerleşim ve doğru zemin koşullarında olması gerekir. Havza'nın kalınlığı ne kadar fazla ise depremin o kadar fazla hissedileceği de artık bilinen bir gerçektir." dedi.