Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! Uzmanlar Bursa’da yeni ve diri fay hattı keşfetti! Uzunluğu 90 kilometre olası deprem de büyüklüğü 7.3
Marmara bölgesine unutulmaması gereken deprem gerçeği hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bursa'da 7'den büyük şiddette deprem üretebilecek aktif bir fay olduğu ileri sürüldü. Bilim adamları bu zamana kadar bilinmeyen Bursa’daki yeni fay hattının Kayapa'dan Yenişehir’e 90 kilometre uzunluğunda olduğunu ve olası depremde ise 7.3 büyüklüğünde bir deprem oluşturacağını ileri sürdü. Deprem Uzmanı Aydın Büyüksaraç yeni fay hattı hakkında ki detayları A Haber’de anlattı.
Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik üniversitesinin ortak çalışmasında, Bursa'da daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda aktif bir fay hattı keşfedildi ve Kayapa-Yenişehir arasındaki fay hattının 7'den büyük bir deprem üretebileceği öne sürüldü.
Uzmanlara göre, yeni keşfedilen fay da tıpkı mevcut fay gibi şehrin ortasında yer alıyor.
Deprem Uzmanı Aydın Büyüksaraç yeni ve diri fay hattı hakkında " Fay hattı ifadesi Türkiye'de pek geçerli olmayan bir ifade çünkü biz buna fay bölgesi ya da fay zonu olarak adlandırıyoruz. Bunun anlamı şu fayların tek bir hatta oluşmaması ve fayların bir bölgede devam ediyor olmasından kaynaklanıyor. Bu yeni bulunan fay aslında var olan bölgede ki etkin olan faylardan bir tanesinin tanımlanması haline geliyor. Burada ki deprem tehlikesi zaten devam ediyordu bilimsel olarak ispatlandı."
"Deprem büyüklüğünün elde edilebilmesi için fayın uzunluğunun bilinmesi gerekiyor ki doğrusal bir ilişki ortaya çıkmış oluyor. Fayın üzerinde biriken gerilme ne kadar büyük bir bütünlük oluşturan fay hattı var ise o şekilde bir enerji boşalımı ortaya çıkar. Ancak bu yakın bir zaman da deprem üreteceği anlamına gelmiyor."
"FAY HAVZANIN ÜZERİNDE YER ALIYOR"
"Bu bölgede bir ova rejimi ya da havza rejimi dediğimiz bir ortamdan bahsediliyor. Dolayısıyla çalışmaların fayın yerini tespit etmekten ziyade havza üzerinde ki yerleşim özelliklerinin belirlenmesine dayandırılması gerekir. İnsanların depremden etkilenmemesi için gerekli olan asıl mesele budur.
Doğru yerleşim ve doğru zemin koşullarında olması gerekir. Havza'nın kalınlığı ne kadar fazla ise depremin o kadar fazla hissedileceği de artık bilinen bir gerçektir." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ Giriş Belgesi Alma Ekranı 2024 | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru, kaç dakika?
- Kur'an-ı Kerim'de geçen 12 şifalı yiyecek! A'dan Z'ye faydaları...
- Sağlık Bakanlığı eş durumu atama EKİP ekranı | 2024 Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
- Altın gurusu "O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek" diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00'den sonra...
- EGM memur alımı başvuru tarihleri | Emniyet Genel Müdürlüğü 2024-1 EKPSS ile en az 30.000 TL maaşla alıma başladı! İşte detayları
- İlk sahur ve oruç ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ramazan ayı takvimi 2024 | Kadir gecesi, Arife, Bayram...
- Sparta Prag-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sparta Prag-GS maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'leri...
- Süper Kupa final maçı tarihi ve bilet satışı | Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar?
- KPSS ÖABT 2024 tarihi | KPSS ÖABT oturumu ne zaman? Başvurular hangi tarihte başlayacak?
- Canan Karatay ilçasız reçeteyi yazdı! Sabah tek yapmanız gereken...
- Emekliye, EYT'liye zamlı ödemeler peş peşe! 2.500 TL seyyanen+14.950 TL promosyon+6.000 TL ikramiye sıralandı! Tahsis numarasına göre...
- 2024 TCMB şubat ayı faiz oranı belli oldu! Merkez Bankası faiz kararı ne yönde oldu?