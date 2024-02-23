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Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! Uzmanlar Bursa’da yeni ve diri fay hattı keşfetti! Uzunluğu 90 kilometre olası deprem de büyüklüğü 7.3

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! Uzmanlar Bursa’da yeni ve diri fay hattı keşfetti! Uzunluğu 90 kilometre olası deprem de büyüklüğü 7.3

Marmara bölgesine unutulmaması gereken deprem gerçeği hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bursa'da 7'den büyük şiddette deprem üretebilecek aktif bir fay olduğu ileri sürüldü. Bilim adamları bu zamana kadar bilinmeyen Bursa’daki yeni fay hattının Kayapa'dan Yenişehir’e 90 kilometre uzunluğunda olduğunu ve olası depremde ise 7.3 büyüklüğünde bir deprem oluşturacağını ileri sürdü. Deprem Uzmanı Aydın Büyüksaraç yeni fay hattı hakkında ki detayları A Haber’de anlattı.

Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik üniversitesinin ortak çalışmasında, Bursa'da daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda aktif bir fay hattı keşfedildi ve Kayapa-Yenişehir arasındaki fay hattının 7'den büyük bir deprem üretebileceği öne sürüldü.

Uzmanlara göre, yeni keşfedilen fay da tıpkı mevcut fay gibi şehrin ortasında yer alıyor.

Deprem Uzmanı Aydın Büyüksaraç yeni ve diri fay hattı hakkında " Fay hattı ifadesi Türkiye'de pek geçerli olmayan bir ifade çünkü biz buna fay bölgesi ya da fay zonu olarak adlandırıyoruz. Bunun anlamı şu fayların tek bir hatta oluşmaması ve fayların bir bölgede devam ediyor olmasından kaynaklanıyor. Bu yeni bulunan fay aslında var olan bölgede ki etkin olan faylardan bir tanesinin tanımlanması haline geliyor. Burada ki deprem tehlikesi zaten devam ediyordu bilimsel olarak ispatlandı."

"Deprem büyüklüğünün elde edilebilmesi için fayın uzunluğunun bilinmesi gerekiyor ki doğrusal bir ilişki ortaya çıkmış oluyor. Fayın üzerinde biriken gerilme ne kadar büyük bir bütünlük oluşturan fay hattı var ise o şekilde bir enerji boşalımı ortaya çıkar. Ancak bu yakın bir zaman da deprem üreteceği anlamına gelmiyor."

"FAY HAVZANIN ÜZERİNDE YER ALIYOR"

"Bu bölgede bir ova rejimi ya da havza rejimi dediğimiz bir ortamdan bahsediliyor. Dolayısıyla çalışmaların fayın yerini tespit etmekten ziyade havza üzerinde ki yerleşim özelliklerinin belirlenmesine dayandırılması gerekir. İnsanların depremden etkilenmemesi için gerekli olan asıl mesele budur.

Doğru yerleşim ve doğru zemin koşullarında olması gerekir. Havza'nın kalınlığı ne kadar fazla ise depremin o kadar fazla hissedileceği de artık bilinen bir gerçektir." dedi.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana.

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