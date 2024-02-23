Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün dümenleri ortayı çıktı! Bakın kara paraları nasıl aklamışlar! Sünnet ve eskort detayı...
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, Ankara'da yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı. Hakkında hazırlanan MASAK raporunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. 423 sayfalık raporda, Ayhan Bora Kaplan'ın oğluna yaptığı sünnet düğüne dikkat çekilirken, Kaplan'ın banka hesabına, sünnet takıları adı altında 27 milyon 808 bin TL 425 TL para yatırdığı vurgulandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararıyla suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurt dışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan çetesine ilişkin 61 şüpheli hakkında dava açılırken, dosyaya Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) Aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu da girdi. Hürriyet'in haberine göre raporda çete lideri Kaplan ve çevresi hakkında çarpıcı tespitlere yer yer verildi.
423 SAYFALIK RAPOR HAZIRLANDI
423 sayfalık raporda, çete lideri Kaplan ve yakın çevresi ile dosyadaki bazı şüphelilerin, banka hesapları, şirket ortaklıkları, yaptıkları para transferlerin detaylı incelendiği belirtildi.
Çete lideri Kaplan ve yakın çevresi ile dosyadaki bazı şüphelilerin, banka hesapları, şirket ortaklıkları, yaptıkları para transferlerin detaylı incelenmesi sonucu oluşturulan 423 sayfalık raporda, Kaplan'ın suç örgütü faaliyetleri kapsamında suçtan elde etmiş olduğu gelirlerini, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve aklamak amacıyla, eşinin, sevgilisinin, kardeşinin, eniştesinin hesapları üzerinden ve yine bunların üzerine kurulmuş şirketler aracılığıyla gerçekleştirdiği belirtildi.
2019'DAN SONRA HESABINDA ŞÜPHELİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ
MASAK'ın hazırladığı raporda Ayhan Bora Kaplan'ın 2019'a kadar banka hesaplarında herhangi bir hareket bulunmadığı belirtildi. 2019 yılı ve sonrasında hem nakit işlemlerde hayatın olağan akışına aykırı yüksek nakit işlem tutarları ve para transferleri gerçekleştirildiği görüldüğüne dikkat çekildi. Raporda, "SGK çalışma kayıtlarında 2020 yılına kadar garson (servis elemanı), kasiyer, restoran müdürü gibi unvanlarla çalışma kaydı bulunan söz konusu şahsın, banka hesaplarında gerçekleştirmiş olduğu para hareketlerinin kaynağının yasal yolla elde edilmediği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.
SÜNNET DÜĞÜNÜ DETAYI!
MASAK'ın hazırladığı raporda, Ayhan Bora Kaplan'ın 29 Ağustos 2023 tarihinde oğluna yaptığı sünnet düğüne de dikkat çekildi. Düğünden sonra Kaplan'ın banka hesabına, "sünnet takıları" adı altında 27 milyon 808 bin TL 425 TL tutarında nakit para yatırdığı, söz konusu parayı, izleyen günlerde yine nakit olarak çektiği görüldüğü belirtildi.
Raporda, "Yatırılan tutarlar da göz önünde bulundurularak söz konusu miktarın, elde edilen suç gelirlerinin sünnet takıları içerisine koyularak gayrimeşru kaynağını gizlemeye çalışmak ve söz konusu parayı bankacılık sistemine sokarak meşru bir para izlenimi kazandırmak olabileceği, ayrıca suç geliri ile finanse edilen düğünden elde edilen takıların/altınların/paraların yasal görünüm kazandırılmış olabileceği değerlendirilmiştir" denildi.
TOPLAM 17 MİLYONLUK PARA TRANSFERİ
Raporda yine düğünle ilgili bir başka işleme dikkat çekilerek, "Analiz konusu şahsın, yine banka hesaplarındaki transfer işlemlerinin incelenmesi sonucunda, 1 Eylül 2023 tarihinde A. Kuyumculuk (9.500.00 TL) ve İ. Kuyumculuk (8.000.000 TL, Düğüne Gelen Altın) firmalarından işlem açıklamasıyla şüpheli şahsın banka hesaplarına toplam 17 milyon 500 bin TL tutarında para transferi yapıldığı bilgisine rastlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Raporda, savcılık makamınca söz konusu takıların/altınların/paraların, sünnet düğününde gerçekten takılıp takılmadığının araştırılması gerektiği de belirtildi.
BİLGİ TOPLAMAK İÇİN ESCORT KULLANMIŞLAR!
MASAK'ın hazırladığı raporda ayrıca Kaplan'ın "yüklü miktarda rüşvet dağıtarak güvenlik güçleri ve adliye bağlantılarını kullandığı, gayrimeşru alemde devletin yüksek kademelerinde bulunan yetkilileri arkasına aldığı yönünde uydurmalarla piyasada kendini dokunulmaz olarak lanse ettiği" belirtildi.
Raporda savcılık belgelerinde Kaplan için "Polis-savcı-hâkim gibi adli birimlerde çalışan görevlileri işlettiği eğlence mekanlarında ağırlayarak hesap almadığı, eskort diye tabir edilen malum kadınlarla tanıştırarak bilgi toplayıp, ağırlanan kim varsa görüntü kayıtlarını arşivlediği" bilgisine yer verildi.
PARAVAN ŞİRKET BİLE KURMUŞ!
RAPORDA, Ayhan Bora Kaplan'ın ortağı ve sahibi olduğu ve 24 Eylül 2023 tarihinde ortağına devrettiği L... isimli şirketinin sermayelerinin kaynağının suçtan elde edilen gelirler olduğuna da işaret edildi. Söz konusu para transferleri ve nakit işlemlerinin şirketler üzerinden gerçekleştirilmesinin amacının, suçtan elde edilen gelirlere, ticari faaliyetler kapsamında elde edilen gelir imajı vererek suçtan elde edilen gelirleri söz konusu paravan şirketler üzerinden aklamak ve gayrimeşru kaynağını gizlemek olduğu yönünde kuvvetli şüphe olduğu belirtildi.
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