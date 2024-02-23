Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin yorum: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç AYM'nin Can Atalay konusunda verdiği kararı yorumlarken "Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç diğer yandan 8. yargı paketinin kabul edildiğini ve önümüzdeki hafta TBMM'de görüşüleceğini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
AYM'NİN CAN ATALAY KARARI
AYM'nin gerekçeli kararlarını görmek lazım. Gerekçeli karar henüz açıklanmadı. AYM'nin gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Ondan sonra yorum yapmak daha doğru olur. Gerekçeli karar verildiğinde de bunun hangi gerekçe ile verildiğini öğreneceğiz. 84. maddede vekillik düşme nedeni yazar. Bu düşme sebeplerinden kesin hüküm nedeni ile düşme durumunda 85. maddeye göre AYM'ye başvuru yapılamaz. Atalay'ın vekilliği de kesin hüküm nedeni ile düştü. AYM'ye başvuru yapıldı.
RET KARARI VERİLMESİ GEREKİRDİ
Yetkisizlik nedeni ile ret kararı verilmesi gerekir. AYM'nin Bu yöndeki kararı Meclis'te okunan kesin hükmün tartışılması nedeni ile ise bu doğru değil. AYM'nin önceki içtihatları var. Burada farklı bir durum söz konusu. Anayasa'nın vekil dokunulmazlığını oluşturan 83. madde açık. Terör suçları kapsam dışıdır. Seçimden önce başlayan gezi olayları nedeni ile yargı soruşturması var. Bir kesin hüküm var ve bu ortadan kaldırılmış değil. İhlal kararı olarak da Yargıtay, AYM kararına uyulmaması gereği kararı vermiştir. Görüş farklılığı nedeni ile bu günlere geldik. Yapılacak olan yasa ve Anayasa değişikliğidir. Kesin hükmün kaldırılması yargılamanın yenilenmesi ile olur.
8 YARGI PAKETİ
8. yargı paketi kabul edildi. Önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek. Yargının hızlandırılması ve kişisel verilerin korunması için önemli düzenlemeler var. Seçim sonrası da getireceğimiz düzenlemeler var. cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar var. Farklı farklı süreleri ortadan kaldırıyoruz. İhtilaf, temyiz süresi gibi süreleri bütün davalarda 2 hafta olarak düzenliyoruz. Kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerimiz var. Terörle mücadele açısından hassasiyetimizi koruyoruz.
İLİÇ'TEKİ MADEN FACİASI
8 kişinin kusurlu olduğu belirlendi. 6'sı tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. Şirketin Türkiye yöneticisi ilgili olarak da ifadeler alındı. O kişi de soruşturma kapsamında. Buna sebebiyet verenler kimse bu yargımız tarafından ortaya çıkarılacak. Bunun tüm teknik boyutları incelenerek kimler kusurlu yargımız tespitini yapacak. Temennimiz vatandaşlarımıza ulaşılması.
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