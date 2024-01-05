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Ayhan Bora 'Kaplan' suç örgütü soruşturması tamamlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2024
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Ayhan Bora ’Kaplan’ suç örgütü soruşturması tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamlayarak, 28'i tutuklu 61 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

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