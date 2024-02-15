Adnan Oktar silahlı suç örgütünden yeniden yapılanma hamlesi! İşte çetenin son şeması

OKTAR'IN MESAJI ÜYELERE ULAŞTIRILDI

İddianamede, Oktar tarafından verilen talimatların farklı bir yöntemle örgüt üyelerine ulaştırıldığı, not şeklindeki talimatlarda "görüldü" ve "okundu" kaşelerinin bulunmadığı, bu mektupları ve notları yazanların posta yoluyla haberleşmesi uzun süreceği için görüşe gelen avukatlar vasıtasıyla bunların gönderildiği ve bu şekilde daha hızlı haber alındığı belirtildi.

Cezaevindekiler için dışarıdan haber almanın önemli olduğu belirtilen iddianamede, tutukluların, haberlerden, sosyal medya paylaşımlarından, köşe yazılarından, davayla ilgili bilgilerden, gelişmelerden bu şekilde haberdar oldukları aktarıldı.

İddianamede, ayrıca yine tutuklu bulunan veya tahliye olanların içeride ve dışarıda yapmış oldukları faaliyetlerden, psikolojilerinden, sağlıklarından, sosyal yaşamlarından bu yolla bilgi edinildiği kaydedildi.



Yine bu yolla örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunun, birbirleriyle ilişkilerinin canlı tutulmasının sağlandığına vurgu yapılan iddianamede, notların ve mektupların görüş sırasında avukatlar tarafından tutuklu bulunanlara getirilip görüşme kabininde okutulduğu, okutulan notların altına cevap yazdırıldığı ya da o esnada yazılan notun tutukludan alınarak ilgilisine ulaştırıldığı bilgisi verildi.