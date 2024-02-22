CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç parti yönetimini topa tuttu: Aday belirleme süreci sağlıklı yürümedi! Hatay son dakikaya bırakılır mı?

"İKİ DUDAK ARASINDAN ÇIKAN KARARLAR DOĞRU DEĞİL"

Adaylık için CHP'nin karar alma kriterleri belli. Bu kriterler arasında bir karar alınmalı. İki dudak arasından verilen kararlar doğru değil. Burada bir demokratik süreç olmalıydı.

"HERKES AKLI SEÇİM OLMALI"

Özel oyları bölmemem gerektiğini söyledi ama ben kaybedilen seçimi geri alacağım. Bu bir gereksinim oldu. Bu konuda çok ısrarkarım. Böyle bir noktada herkesin aklı selim olmasını isterim.