CHP'den aday gösterilmeyen Şükrü Genç parti yönetimini topa tuttu: Aday belirleme süreci sağlıklı yürümedi! Hatay son dakikaya bırakılır mı?
Özgür Özel yönetimindeki CHP'de çok sayıda ilde ve ilçede aday krizi yaşanırken bir kriz de Sarıyer'de çıktı. CHP yönetimi Şükrü Genç'i aday göstermezken bu karar sonrası Genç bağımsız aday olarak seçimlere girme kararı aldı. Bununla da yetinmeyen Genç katıldığı canlı yayında CHP yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu. Alınan kararda neyin aşılamadığını merak ettiğini söyleyen Genç, aday yapılmamasının İBB seçimlerini de etkileyeceğinin altını çizdi. Herkesin aklı selim davranması gerektiğini belirten Genç partisinin aday belirleme sürecini de eleştirdi. Genç "Adaylıkların belirlenme süreci sağlıklı gitmedi. Hatay gibi sıkıntıların yaşandığı yerde son dakikaya mı bırakılır bu işler?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP'den yeniden ilçe belediye başkan adayı gösterilmemesi sonrasında bağımsız aday olacağını açıkladı.
FARKLI GÖREV TEKLİF ETTİ AMA...
Özgür Özel yaptığı açıklamada Şükrü Genç'e parti içinde farklı bir görev teklif ettiklerini ancak bu talebinin kabul görmediğini duyurdu.
Konuya ilişkin CHP yandaşı KRT'ye konuşan Şükrü Genç Özgür Özel ve parti yönetimine yüklendi.
"NEYİ AŞAMADILAR MERAK EDİYORUM"
Her türlü planlama yapıldı ama bu değişiklik neden oldu anlamış değilim. Ne aşılamadı merak ediyorum. Son güne kadar adaylığımla ilgili bir sorun olmadığı söylendi. Aday olmadığımı da televizyondan öğrendim.
"BU KARAR İBB SEÇİMLERİNİ DE ETKİLER"
Atanan adayla CHP Sarıyer'de seçimi kaybedecek. Adaylığımın neden değiştirildiğini bilmek istiyorum. Bu durum büyükşehiri de etkileyecek. Sarıyer'i CHP kaybederse bu İBB seçiminde de etki gösterecek. Özgür Özel beni aradı ve bağımsız aday olarak seçime girmememi istedi. Partide farklı görevler teklif etti. Ancak sonrasında aşılamayan durumların olduğunu ifade ettiler.
"İKİ DUDAK ARASINDAN ÇIKAN KARARLAR DOĞRU DEĞİL"
Adaylık için CHP'nin karar alma kriterleri belli. Bu kriterler arasında bir karar alınmalı. İki dudak arasından verilen kararlar doğru değil. Burada bir demokratik süreç olmalıydı.
"HERKES AKLI SEÇİM OLMALI"
Özel oyları bölmemem gerektiğini söyledi ama ben kaybedilen seçimi geri alacağım. Bu bir gereksinim oldu. Bu konuda çok ısrarkarım. Böyle bir noktada herkesin aklı selim olmasını isterim.
HATAY GİBİ YER SON DAKİKAYA BIRAKILIR MI?
Adaylıkların belirlenme süreci sağlıklı gitmedi. Hatay gibi sıkıntıların yaşandığı yerde son dakikaya mı bırakılır bu işler? 600 bin seçmenin olduğu Esenyurt'ta aday daha belli değil.
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