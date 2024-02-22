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Bakanlıktan Aydın için müthiş proje! 2055'e kadar su skıntısı yaşanmayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2024
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Bakanlıktan Aydın için müthiş proje! 2055’e kadar su skıntısı yaşanmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan ve sözleşmesi imzalanan proje ile Aydın’da beş ilçe ve mahallelerinde 2055 yılına kadar içme suyu karşılanacak.

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