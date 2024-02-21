CHP Ankara'nın 5 yılını çaldı! Mansur Yavaş'ı yalanlayan belgelere A Haber ulaştı: "Atıl durumda" demişti teslimden 23 gün önce turnuva düzenlenmiş
Ankara'da CHP yönetimindeki ABB, yine büyük bir skandala imza attı. Mansur Yavaş'ın "atıl bir durumda aldık" dediği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun çalışır bir durumda olduğu hatta devir teslim töreninden 23 gün önce turnuva düzenlendiği ortaya çıktı. Salonun teslim tutanaklarına A Haber ulaşırken, Yavaş'ı yalanlayan belgeler ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği ilk yıl kapısına kilit vurduğu Belpa Buz Paten Sarayı'nda Yavaş'ın "atıl" iddiasının aksine kapatılmadan 23 gün önce turnuva düzenlendiği ortaya çıktı.
Tutanak ve fotoğraflarda, BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun bakımlı ve buz pateni pistinin kullanılabilir olduğu açıkça görülüyor. Paylaşılan fotoğraflarda, tesiste devir günü çay ocağının bile aktif bir şekilde faaliyette olduğu anlaşılıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Türkiye'nin buz sporlarında ilk olimpik tesisi olan ve yüzlerce müsabakaya ev sahipliği yapan olimpik BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nu "atıl" bir şekilde aldıklarını paylaşması, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne "atıl" bir şekilde devredildiğini iddia ettiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nda devirden 23 gün önce turnuva düzenlendiği ortaya çıktı. Tesisi 17 Mart 2024'te yeniden açılacağını duyuran Yavaş'ın buz sporlarında Ankara'nın 5 yılını heba ettiğini A Haber ortaya çıkardı.
BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun 17 Kasım 2020'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun "tüm sistemler çalışır halde eksiksiz şekilde teslim" edildiğini ve teslim tarihinden 23 gün önce turnuva düzenlendiği belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "atıl" bir şekilde aldıklarını iddia ettiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun, bakanlık tarafından hazırlanan rapordaki tarih olan 17 Kasım 2020'de çekilen fotoğraflarda, BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun Yavaş tarafından iddia edildiği şekilde "atıl" olduğunu iddialarını yalanlıyor.
SALONUN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE DEVREDİLDİĞİ GÜN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR YAVAŞ'I YALANLIYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 17 Kasım 2020'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun devir teslim tutanaklarında tüm sistemlerin çalışır halde eksiksiz şekilde teslim edildiği ifadelerine yer verildiği görüldü.
BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na ait tesisin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği gün olan 17 Kasım 2020 tarihinde çekilen fotoğraflar, BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun pas ve kir içinde olduğunu iddialarını yalanlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çekilen fotoğraflarda, tesisin bakımlı ve buz pateni pistinin kullanılabilir olduğu açıkça görülüyor. Fotoğraflarda tesiste devir günü çay ocağının bile aktif bir şekilde faaliyette olduğu gözüküyor.
DEVRİN ARDINDAN TAHRİBAT BAŞLADI
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, devrin ardından BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na ait tesiste tahribat yaptığı öğrenildi. Ayrıca BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nda işletmesi bulunan esnaflar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tesisi farklı amaçlar için kullanacağına yönelik duyumlar aldıklarını ifade ettiler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT'liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural
- KAAN uçak teknik özellikleri | Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN kaçıncı nesil, insansız mı çalışıyor? İlk uçuşunu yaptı mı?
- 6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...
- Sağlık Bakanlığı DYS nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanlığı DYS girişi nereden, nasıl yapılır? "dys.saglik.gov.tr"
- Elektrik tellerindeki toplar meğer o işe yarıyormuş! Kimsenin aklına gelmez
- Aile Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 2024 Bakanlık sınavsız 8.000 işçi alımı başvuru şartları neler?
- Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı KPSS-2024/5 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı şartları neler?
- BİLSEM sınavları ne zaman? Sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU
- İbrahim Keloğlan son dakika | Kedi Eros'u katleden cani hakkında yeni gelişme! İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?
- Turabi yoğun bakıma mı alındı, sağlık durumu nasıl? Survivor'dan ayrılmak zorunda kalmıştı! Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3'e katlanacak! 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı