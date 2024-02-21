CHP Ankara'nın 5 yılını çaldı! Mansur Yavaş'ı yalanlayan belgelere A Haber ulaştı: "Atıl durumda" demişti teslimden 23 gün önce turnuva düzenlenmiş

BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na ait tesisin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği gün olan 17 Kasım 2020 tarihinde çekilen fotoğraflar, BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun pas ve kir içinde olduğunu iddialarını yalanlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çekilen fotoğraflarda, tesisin bakımlı ve buz pateni pistinin kullanılabilir olduğu açıkça görülüyor. Fotoğraflarda tesiste devir günü çay ocağının bile aktif bir şekilde faaliyette olduğu gözüküyor.