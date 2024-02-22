Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı rüşvet skandalı! CHP'li isim "ses kayıtları var" diyerek açıkladı: Delegeleri satın aldılar
CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel genel başkanlığa seçildi. Kıyasıya çekişmeli geçen kurultaya ilişkin flaş bir iddia gündeme gelirken CHP'nin eski Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu yaptığı açıklamada kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı delegelere rüşvet verildiğini iddia etti. İşte detaylar...
Krizlerle boğuşan CHP'de sular durulmazken, üst üste kaybedilen seçimlerin ardından yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kaybetti ve yerine Özgür Özel seçildi.
DELEGELERE PARA VERDİLER
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu, Genel Kurultay'da CHP Beşiktaş Meclis Üyesi olan bir ismin kurultayda delegelere para verdiğini iddia etti.
300 BİN LİRALIK PAZARLIK
Ferihan Karasu o iddialarını bu sözlerle dile getirdi:
"15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var.
Meclis üyesi olup, Beşiktaş halkının parası ile istediği İl Başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanlar, Meclis üyesi yapmayın dedim.
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