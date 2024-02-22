22 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı rüşvet skandalı! CHP'li isim "ses kayıtları var" diyerek açıkladı: Delegeleri satın aldılar

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı rüşvet skandalı! CHP'li isim "ses kayıtları var" diyerek açıkladı: Delegeleri satın aldılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2024 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı rüşvet skandalı! CHP’li isim ses kayıtları var diyerek açıkladı: Delegeleri satın aldılar

CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel genel başkanlığa seçildi. Kıyasıya çekişmeli geçen kurultaya ilişkin flaş bir iddia gündeme gelirken CHP'nin eski Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu yaptığı açıklamada kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı delegelere rüşvet verildiğini iddia etti. İşte detaylar...

Krizlerle boğuşan CHP'de sular durulmazken, üst üste kaybedilen seçimlerin ardından yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kaybetti ve yerine Özgür Özel seçildi.

DELEGELERE PARA VERDİLER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu, Genel Kurultay'da CHP Beşiktaş Meclis Üyesi olan bir ismin kurultayda delegelere para verdiğini iddia etti.

300 BİN LİRALIK PAZARLIK

Ferihan Karasu o iddialarını bu sözlerle dile getirdi:

"15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var.

Meclis üyesi olup, Beşiktaş halkının parası ile istediği İl Başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanlar, Meclis üyesi yapmayın dedim.

BELGELER ELİMDE

Belgeler elimde görür, dinler. Bütün bunlara rağmen örgüt emekçileri yerine, yine bunları meclis üyesi yaptınız. Yol yakınken hatanızdan geri dönün."

İYİ Parti ile CHP arasında borç krizi patladı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA