İYİ Parti ile CHP arasında borç krizi patladı! Özgür Özel'in sözlerine jet yanıt geldi: Bizim kimseye borcumuz yok
CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında Akşener'den Balıkesir konusunda bir jest beklediğini ifade ederken "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama (Ahmet Akın'ı göstererek) sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullandı. Özel'in bu sözleri İYİ Parti'de tepki toplarken İYİ Parti Balıkesir adayı Turhan Çömez, "Bizim kimseye borcumuz yok" dedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İYİ Parti, yerel seçimlere müstakil girme kararı aldı.
14 VEKİLİ HATIRLATTILAR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile müstakil kararının ardından son bir kez daha görüşen Özgür Özel, olumsuz yanıt alınca iki parti arasında tansiyon yükselmeye başladı. CHP medyası İYİ Parti'ye kuruluş aşamasında verilen 14 vekili hatırlatarak ihanet imasında bulundu.
İYİ PARTİ AFİŞLERİNE İZİN VERMEDİ
Ekrem İmamoğlu, 'Ablam' dediği Meral Akşener ve İYİ Parti'ye operasyon çekmekten çekinmedi. Parti içi istifalar peşi sıra gelirken son olarak da afiş krizi baş gösterdi.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da İYİ Parti'nin afişlerinin billboardlara asılmasına izin vermedi. Akşener, "Bize operasyon çekenler Saray değil Saraçhane" ifadelerini kullanırken İmamoğlu ise Akşener'i "Primci" ilan etti.
AKŞENER'E "BORÇ" GÖNDERMESİ
Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Özgür Özel, katıldığı bir programda eski ittifak ortağı Meral Akşener'e "borç" göndermesinde bulundu.
Özel, Meral Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Çok değer verdiğim, ablam dediğim, siyaset ilişkisinin dışında yıllarca birlikte çalıştık. O bir gün şöyle bir şey söylemişti. O jesti bekliyorum. Ahmet Akın oradaydı. Saygılı bir şekilde duruyordu. Bizi gösterdi, onun öyle bir tavrı vardır. Bunların hiçbirine borcum yok ama sana var dedi. Ben o borcu bir gün öderim dedi. Ahmet çünkü çok üzgün duruyordu. Ahmet elinde kazandığı büyükşehir için 'Çekileceksin' dedik. 'Genel Başkan ve partilerimiz öyle karar verirse çekilirim' dedi. Ağlaya ağlaya bıraktı. Ağlaya ağlaya büyükşehri verdik. Ben şunu bekliyorum Meral hanımdan. Ben gereğini yapıyorum der mi? Benim tanıdığım Meral Hanım der. Ben böyle bir şeyi Ahmet ve Balıkesir için bekliyorum."
İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: "MİLLETTEN BAŞKA KİMSEYE BORCUMUZ YOK"
İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez ise Özel'in sözlerine şu yanıtı verdi:
"Sahadayız. Gece gündüz milletimizle kucaklaşıyoruz. Projelerimizi açıklıyoruz ve kazanmak için çalışıyoruz. Siyasi spekülasyonlara ayıracak zamanımız yok. Milletten başka kimseye borcumuz yok."
"GENEL BAŞKANIMIZ DA AYNI GÖRÜŞTE"
İyi Partili Burak Akburak ise "Adayı çekmemiz mümkün değil. Genel başkanımız 'Borcum var' dedi diye adayın çekilmesi mi gerekiyor? Ahmet Akın çok istiyor haklı, bütün adaylar çok istiyor. Ama biz 81 ilde aday göstereceğiz dedik. Bundan geri adım atmayız. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de aynı görüştü olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.
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