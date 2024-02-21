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Murat Kurum ile vatandaş arasında samimi diyalog: Biz Kürtler seni destekleyeceğiz!

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Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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Murat Kurum ile vatandaş arasında samimi diyalog: Biz Kürtler seni destekleyeceğiz!

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. Murat Kurum’un yeni durağı Bahçelievler’de bir vatandaşla gerçekleştirdiği samimi diyalog sosyal medyada viral oldu. Vatandaş "Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın” dedi. Kurum’da samimi anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu dil gönülden sevenleri dili" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İSTANBUL'UN MURADI VATANDAŞLARLA EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE

7'den 70'e İstanbullunun gönlünde taht kuran ve dev projeleriyle büyük bir güven veren Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya geliyor.

Her gittiği yerde İstanbulluların büyük sevgisi ve ilgisi ile karşılaşan Murat Kurum bu kez Bahçelievler'deydi.

ŞİRİNEVLER'DE SAMİMİ DİYALOG

Şirinevler'de esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla selamlaşan Murat Kurum'un bir vatandaşla samimi sohbeti kameralara yansıdı. Bir vatandaşın Murat Kurum ile yaptığı Kürtçe diyalog ise dikkat geçti. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen sohbette vatandaş, seçimde Murat Kurum'u destekleyeceklerini belirtti.

"BİZ KÜRTLER SENİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Kurum'u başkan olarak görmeyi çok istediklerini söyleyen vatandaş, "Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın" dedi. Kurum vatandaşa sarılarak teşekkür etti.

KURUM: BU DİL GÖNÜLDEN SEVENLERİN DİLİ

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum paylaşımda,"Bu dil; gönülden sevenlerin samimiyet dili. Bu dil; tertemiz insanların, ay yıldızın altında bir ve beraber olanların dili. Bu dili anlamayanlar, karanlık ittifaklarla bu millete sırt dönenler 31 Mart'ta kaybedecekler. Biz kazanacağız. Sadece İstanbul kazanacak." ifadelerini kullandı.

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