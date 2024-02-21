Murat Kurum ile vatandaş arasında samimi diyalog: Biz Kürtler seni destekleyeceğiz!

ŞİRİNEVLER'DE SAMİMİ DİYALOG

Şirinevler'de esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla selamlaşan Murat Kurum'un bir vatandaşla samimi sohbeti kameralara yansıdı. Bir vatandaşın Murat Kurum ile yaptığı Kürtçe diyalog ise dikkat geçti. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen sohbette vatandaş, seçimde Murat Kurum'u destekleyeceklerini belirtti.

"BİZ KÜRTLER SENİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Kurum'u başkan olarak görmeyi çok istediklerini söyleyen vatandaş, "Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın" dedi. Kurum vatandaşa sarılarak teşekkür etti.

Bu dil; gönülden sevenlerin samimiyet dili.



Bu dil; tertemiz insanların, ay yıldızın altında bir ve beraber olanların dili.



Bu dili anlamayanlar, karanlık ittifaklarla bu millete sırt dönenler 31 Mart'ta kaybedecekler.



Biz kazanacağız.#Sadeceİstanbul kazanacak. pic.twitter.com/siDLnZT7Nv — Murat KURUM (@murat_kurum) February 21, 2024

KURUM: BU DİL GÖNÜLDEN SEVENLERİN DİLİ

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum paylaşımda,"Bu dil; gönülden sevenlerin samimiyet dili. Bu dil; tertemiz insanların, ay yıldızın altında bir ve beraber olanların dili. Bu dili anlamayanlar, karanlık ittifaklarla bu millete sırt dönenler 31 Mart'ta kaybedecekler. Biz kazanacağız. Sadece İstanbul kazanacak." ifadelerini kullandı.