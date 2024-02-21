AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu vaatlerini tek tek anlattı! Dev projeler yolda...

"45 BİN VATANDAŞIMIZ AŞIRI RİSKLİ YERDE YAŞIYOR"

Eskişehir'deki mevcut stoğu 326 bin kadar. Fakat yapım tarihi bilinmeyen 47 bini aşkın konut var. Bizim 150 bin konutu hızla dönüştürmemiz gerekiyor. 25 yılın sonunda 24 daire kentsel dönüşüme girmiş. Toplam 24 bina evet. Yüksek riskli alanlar ilan edildi, hızlıca dönüşmeleri gerekiyor. Bizim riskli mahallelerimizin tamamında imar düzenlemesi yapacağım. Benim şansım şu, bu mahalleler hep 2,3 kata imarlı. Biz yatay mimari şekliden imar düzenlemesini yapacağız. Ben yeşil alanları, tarım alanlarını imara açmaya karşıyım. İlk dönemimizde 25 bin adedi dönüştürmek istiyoruz. Vatandaşın cebinden 5 kuruş çıkmadan yapacağız bunu.

Eskişehir'de inanılmaz bir trafik oluştu. Eskişehir yıllar önce benim de çok sevdiğim travmayı yaptı. 15 yıldır ancak bunun üstüne bir yatırım yapılmadı. Biz şunu söylüyoruz, trafiği rahatlamamız için 15 adet katlı kavşak yapmamız gerekiyor. 25 senedir şehir içinde 1 tane katlı kavşak yapılmadı şehrin içinde.