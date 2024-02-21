22 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu vaatlerini tek tek anlattı! Dev projeler yolda...

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu vaatlerini tek tek anlattı! Dev projeler yolda...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2024
ABONE OL
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu vaatlerini tek tek anlattı! Dev projeler yolda...

Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu katıldığı televizyon programında vaatlerini tek tek açıkladı. Eskişehir'e gelecek dev projeleri aktaran Hatipoğlu anket sonuçlarıyla ilgili de konuşarak, "Çok iddialıyız, seçimi önde kapatacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir Belediye Başkanı Adayı Nebi Hatipoğlu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Hatioğlu Eskişehir için hayata geçirilecek dev projeleri tek tek anlattı.

Nebi Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Anketlerde çok hızlı yukarı çıkan bir ivmemiz var. Karşı taraf düşerken, biz yükseliyoruz trendlerde. Biz çok iddialıyız bu konuda, seçimi önde kapatacağız.

TRAFİK SORUNU!

Eskişehir'de bizim trafik sorunumuz var. Eski çevreyolu artık şehrin içinde kalmış durumda. Bununla ilgili benim rakibim hanımefendi şöyle bir açıklama yaptı 'Kuzey çevreyolunun yapılmaması bu şehre büyük bir haksızlık' demiş. Fakat ÇED raporunun buraya çevre yolu yapılamaz raporunda kendi imzası var 2018'de. Bu bir engelleme. Eskişehir'de şöyle bir mantık var ben yapayım, hükümet yapmasın. Hükümet güzel bir şey yaparsa, belediyeyi benden alırlar gibi bir mantık var.

Biliyorsunuz şehir hastaneleri yapıldı, Eskişehir'e de yapıldı. Ben gittim çok çok güzel, tedavi de oldum. Yapım esnasında her türlü engelleme gecikmesi için her şey yapılıyor. Yolları yapmıyorlar, hastanenin açılması gecikiyor. Belediyenin yapması gereken yolları, karayolları yapıyor. Sonra pandemi geldi, Eskişehir'e büyük fayda sağladı. Sayın Yılmaz bey de o dönem hastalandı Allah'ın hikmeti, orada tedavi görüp iyileşti. O istemediği hastanede.

"45 BİN VATANDAŞIMIZ AŞIRI RİSKLİ YERDE YAŞIYOR"

Eskişehir'deki mevcut stoğu 326 bin kadar. Fakat yapım tarihi bilinmeyen 47 bini aşkın konut var. Bizim 150 bin konutu hızla dönüştürmemiz gerekiyor. 25 yılın sonunda 24 daire kentsel dönüşüme girmiş. Toplam 24 bina evet. Yüksek riskli alanlar ilan edildi, hızlıca dönüşmeleri gerekiyor. Bizim riskli mahallelerimizin tamamında imar düzenlemesi yapacağım. Benim şansım şu, bu mahalleler hep 2,3 kata imarlı. Biz yatay mimari şekliden imar düzenlemesini yapacağız. Ben yeşil alanları, tarım alanlarını imara açmaya karşıyım. İlk dönemimizde 25 bin adedi dönüştürmek istiyoruz. Vatandaşın cebinden 5 kuruş çıkmadan yapacağız bunu.

Eskişehir'de inanılmaz bir trafik oluştu. Eskişehir yıllar önce benim de çok sevdiğim travmayı yaptı. 15 yıldır ancak bunun üstüne bir yatırım yapılmadı. Biz şunu söylüyoruz, trafiği rahatlamamız için 15 adet katlı kavşak yapmamız gerekiyor. 25 senedir şehir içinde 1 tane katlı kavşak yapılmadı şehrin içinde.

"SUYA YÜZDE 40 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

Eskişehir'de su kirli. İçemediğimiz gibi, çay demleyemiyoruz, meyve bile yıkayamıyoruz. Bizim vaadimiz belediye sudan kar etmeyece maaliyetine vereceğiz. Böylece suda yüzde 40 indirim yapacağız.

ÖĞRENCİYE 50 TL'YE ABONMAN BİLET

Eskişehir öğrenci şehri diyoruz, öğrencileri buraya çağırıyoruz ancak bunca senedir belediye bir tane yurt yapmamış. Biz öğrencilere her üniversiteye 1500 kişilik yurt yapmayı vaadediyoruz. Öğrencilere bir burs programı yapmayı planlıyoruz. Öğrencilerle ben oturup konuşuyorum ulaşım pahalı diyorlar. Bizim hesabımıza göre ayda 850 lira gibi bir harcama gidiyor ulaşıma. Biz bir kart vereceğiz onlara aylık 50 TL. Böylece 800 TL ceplerinde kalmış olacak. Ücretsiz internet desteği vereceğiz.

Ben göçüp gittikten sonra bu dünyadan, çocuklarım Eskişehir'e gittiklerinde desinler ki babam buraya bu eserleri bıraktı. Ben Eskişehirspor başkanlığı da yaptım, Eskişehirliyim. Ben parti değiştirirken de sadece Eskişehir'e hizmet etmeyi düşündüm.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA