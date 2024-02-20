Mudanya’da CHP’nin listeyi geç vermesi ortalığı karıştırdı! Gözler İl Seçim Kurulu’na çevrildi

YSK'nın 2024/80 sayılı kararına göre listeler ıslak imzalı olması gerekirken, flash bellekle getirilen listeye itiraz ettiklerini ve sonucu beklediklerini belirten AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker, "Seçimlerin temel hükümleri kanununa göre siyasi partiler belediye başkan adayı ve meclis üyesi listelerini 20 Şubat 2024 saat 17.00'ye kadar yazılı üç nüsha ve dijital ortamda ilçe seçim kurullarına teslim etmeleri gerekiyor. CHP, 16.57 sıralarında ilçe seçim kuruluna sadece dijital ortamda gelmiştir. Ellerinde herhangi bir üç nüsha ve ıslak imzalı evrak getirmemiştir. Bizim partimizin ilçe seçim kurulunda görevli avukat arkadaşımız, durumu tespit edip itirazda bulunmuştur. Bu tespitimize Zafer Partisi ve İYİ Parti de şahit olmuştur. İlçe seçim kurulu durumu değerlendirerek, bir tespit yaparak, il seçim kuruluna göndermiştir. İl seçim kurulu bir karar verecektir" dedi.