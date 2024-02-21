Danıştay yargı operasyonu cesaretlendirdi! Bylock’çu hakime denetimli serbestlik yolu açıldı
FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezası alan eski HSYK Daire Başkanı Nesibe Özer, denetimli serbestlik talebinde bulundu. Talebi reddeden mahkemenin kararını üst mahkeme iptal etti.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Daire Başkanı Nesibe Özer'in "Örgütle bağım yok" diyerek yaptığı denetimli serbestlik talebini reddeden mahkemenin kararı üst mahkemeden döndü.
Kararın iptali ile Özer'in talebinin yeniden değerlendirilmesinin yolu açıldı. 25 Ağustos 2014'ten sonra 964 kez ByLock'a girişi tespit edilen Özer, örgütle bağlantısının bulunmadığını belirterek açık ceza infaz kurumuna ve denetimli serbestliğe ayrılmayı talep etti.
Talebi değerlendiren Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı, Özer'in örgütten ayrıldığına dair kanaatin oluşmadığı görüşünde bulundu. Nesibe Özer, kurulun kararına itiraz etti. Bakırköy 3. İnfaz Hakimliği itirazı reddedince Özer bu kez bir üst mahkeme olan Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
İTİRAZIN REDDİ KARARINA İPTAL
Mahkeme, itirazın kabulüne, Bakırköy 3. İnfaz Hakimliği'nin kararının kaldırılmasına, İdare ve Gözlem Kurulu kararının da iptaline karar verdi. Kararda "Hükümlünün örgütten ayrıldığına dair beyanda bulunmaması onun örgütle bağının olduğunu göstermeyeceği gibi, hükümlünün örgütle bağını inkâr etmesinin de bağlantısının yok olduğunu göstermeyeceği" kaydedilerek, kanunların idareye hükümlünün dış dünyaya yansıyan tutum ve davranışları itibarıyla herhangi bir örgütle bağının bulunup bulunmadığına dair somut tespitler yapmayı yüklediği ifade edildi.
Kararda, idarenin tamamıyla somut verilere dayanarak gözlemlerini yapıp değerlendirmesini yapma yükümlülüğünün dışına çıkarak hükümlünün yargılandığı mahkeme ilamını gerekçe yapmasının yerinde olmadığı belirtildi. Bu kararla birlikte Özer'in denetimli serbestlik başvurusunun yeniden değerlendirilmesinin de yolu açıldı.
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