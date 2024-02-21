Danıştay yargı operasyonu cesaretlendirdi! Bylock’çu hakime denetimli serbestlik yolu açıldı

İTİRAZIN REDDİ KARARINA İPTAL

Mahkeme, itirazın kabulüne, Bakırköy 3. İnfaz Hakimliği'nin kararının kaldırılmasına, İdare ve Gözlem Kurulu kararının da iptaline karar verdi. Kararda "Hükümlünün örgütten ayrıldığına dair beyanda bulunmaması onun örgütle bağının olduğunu göstermeyeceği gibi, hükümlünün örgütle bağını inkâr etmesinin de bağlantısının yok olduğunu göstermeyeceği" kaydedilerek, kanunların idareye hükümlünün dış dünyaya yansıyan tutum ve davranışları itibarıyla herhangi bir örgütle bağının bulunup bulunmadığına dair somut tespitler yapmayı yüklediği ifade edildi.