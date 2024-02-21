CHP'li İBB'nin "bilboard" hazımsızlığı! Cumhur İttifakı başkan adayı Kurum'dan sert tepki: Sorsanız demokrasiden bahsederler

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB tarafından afişlerinin kaldırılmasına tepki gösteren Kurum dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hak, hukuk, demokrasi, adalet… Sorsanız hepsi onlarda.



Bilboardlarımızı sökmek, parasını ödediğimiz reklam alanlarına kendi afişlerini asmak yine onlarda.



İstanbul'u gerçek demokrasi ve saygın siyasetle yöneteceğiz.#Sadeceİstanbul pic.twitter.com/X0OetC10Cy — Murat KURUM (@murat_kurum) February 20, 2024

"TELAŞLANDILAR, NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR"

Afişlerinin, CHP'li yönetimin talimatıyla kaldırıldığını söyleyen Kurum, "Sorsanız demokrasiden bahsederler, hak derler. Parasını ödediğimiz billboardlara gece geliyorlar kendi reklamlarını yapıştırıyorlar. Hani nerede demokrasi? Sizin demokrasi anlayışınız bu mu? Öyle bir telaşlandılar ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kimle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız, farkla alacağız" dedi.