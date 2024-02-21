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CHP'li İBB'nin "bilboard" hazımsızlığı! Cumhur İttifakı başkan adayı Kurum'dan sert tepki: Sorsanız demokrasiden bahsederler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2024
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CHP’li İBB’nin bilboard hazımsızlığı! Cumhur İttifakı başkan adayı Kurum’dan sert tepki: Sorsanız demokrasiden bahsederler

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, CHP'li İBB yönetimi tarafından afişlerinin kaldırılmasına tepki gösterdi. Kurum, "Sorsanız demokrasiden bahsederler. Bizim parasını ödediğimiz billboardlara zabıtaları gönderiyorlar gece gelip kendi reklamlarını yapıştırıyorlar." dedi.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB tarafından afişlerinin kaldırılmasına tepki gösteren Kurum dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TELAŞLANDILAR, NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR"

Afişlerinin, CHP'li yönetimin talimatıyla kaldırıldığını söyleyen Kurum, "Sorsanız demokrasiden bahsederler, hak derler. Parasını ödediğimiz billboardlara gece geliyorlar kendi reklamlarını yapıştırıyorlar. Hani nerede demokrasi? Sizin demokrasi anlayışınız bu mu? Öyle bir telaşlandılar ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kimle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız, farkla alacağız" dedi.

İSPARK'A İNDİRİM

İstanbul'a ilişkin vaatlerini de sıralayan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Şu an gereksiz bir şekilde İSPARK ücretlerinin yüksek olduğunu vatandaşlarımız söylüyor. Orada da otopark ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız. 'Parket' uygulamasıyla birlikte park sorununu çözüyor olacağız. İlk yarım saat ücretsiz. Bu haliyle de göreceksiniz İSPARK kar edecek göreceksiniz.

BAŞI BOŞ SOKAK KÖPEKLERİ SORUNU

İki yakaya 50 bin kapasiteli iki sahipsiz rehabilitasyon merkezi yapacağız. Burada aşıları yapılacak, kısırlaştırma işlemleri yapılacak. İşin sonunda İstanbul sokaklarında yaşanan endişe ve korkuyu tamamen gidereceğiz.

GENÇLERE MÜJDELER

Adaletli su tarifesi getiriyoruz. Vatandaşımızın nüfusu fazlaysa, geliri azsa oradaki tarife bedeli daha düşük olacak. İlkokul çağındaki çocukların hepsine beslenme desteği vereceğiz. İlköğretime gidecek tüm öğrenciler ulaşım hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Gençlerin İstanbul'unda da öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. Üniversite öğrencilerimize 10 bin lira eğitim bursu vereceğiz. İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz.

"DİJİTAL BEYAZ MASA'MIZ OLACAK"

Dijital Beyaz Masa'mız olacak. Her hizmeti dijital olarak tek bir merkezden yöneteceğimiz bir anlayışı getireceğiz. Bir eksik gördünüz, telefonunuzdan o eksiği direkt bana iletebileceksiniz"

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