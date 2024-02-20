20 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Danıştay'ın tartışmalı kararıyla ilgili açıklama: İlk adımı atıyoruz

Başkan Erdoğan'dan Danıştay'ın tartışmalı kararıyla ilgili açıklama: İlk adımı atıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Danıştay’ın tartışmalı kararıyla ilgili açıklama: İlk adımı atıyoruz

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Danıştay'ın tartışmalı kararıyla ilgili olarak "Yüksek yargıda ihtilafı gidermek zorundayız. İlk adımları 8. Yargı paketi ile atmaya başladık. Ancak çalışılması gereken daha pek çok husus olduğunun farkındayız. Günün değil geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak bir anayasa gerekliliğini dile getiriyoruz." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA