Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan ABD’li diplomata İsrail tepkisi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail’in Gazze’deki katliamını meşrulaştırmaya çalışan ABD Dışişleri Bakanlığı Şehir Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçisi Nina Hachigian'a tepki gösterdi. Altay, "Bizler insanlık adına söz almalı ve dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız" dedi.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Yıllık İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda ABD Dışişleri Bakanlığı Şehir Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçisi Nina Hachigian, Ukraynalı mültecilere destekleri için Avrupa ülkelerine teşekkür ederken; İsrail'in Gazze'deki katliamını Hamas'ın 7 Ekim'deki eylemi üzerinden meşrulaştırmaya çalıştı.
Hachigian'ın sözlerine tepki gösteren Başkan Altay, "Bizler insanlık adına söz almalı ve dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız. Yaklaşık 30 bin kadın ve çocuğun katledildiği Gazze'deki olayları Hamas'ın eylemine bir yanıt olarak nitelendirmek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Kadın haklarından bahsettik; Nina hanımdan bir kadın olarak, bir anne olarak ya da bir anne adayı olarak Uluslararası Adalet Divanı'na verilen dosyadaki fotoğraflara bakmasını istirham ediyorum. Belki vicdanımızın sesini duymasına faydası olur. Önce insanların yaşam hakkını korumak en önemli görevimiz. Bunu başaramazsak diğer konuları konuşmanın çok bir anlamı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Yıllık İstişare Toplantısı'na katıldı.
İspanya'nın Barselona şehrinde dünyanın farklı bölgelerinden yerel ve bölgesel liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Altay, toplantıda özellikle Filistinli Müslümanlar için destek mesajları ifade ettiklerini vurguladı. Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze konusunda aldığı kararı desteklediklerini kaydeden Başkan Altay, "Olayın takipçisi olacağımızı ve bundan sonra Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ettiğimizi, Gazze konusunu her daim gündemde tutacağımızı buradan bir kez daha ifade etme imkanımız oldu. Bir an önce barışın sağlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Toplantı esnasında ABD Dışişleri Bakanlığı Şehir Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçisi Nina Hachigian, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edildikten sonra Avrupa'nın bu konuda yaptıklarını takdir ettiklerini belirterek, Ukraynalı mültecileri ağırladığı için Avrupa'ya teşekkür etti. Nina Hachigian, bir taraftan da Hamas'ın 7 Ekim'de terörist bir saldırı düzenlediğini ve İsrail'in eylemlerini buna tepki olarak gerçekleştirdiğini iddia edince Başkan Altay ABD'li diplomata cevap verdi.
"KENDİ İNSANLIĞIMIZI BULAMAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Eğitimden, kadınlara ve eşitliğe kadar konuşulması gereken birçok konu olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Ancak insanların yaşamasını sağlayamazsak bunların hiçbirisini konuşmamızın bir anlamı yok. Onun için öncelikli konumuzun insan hayatı, savaşın engellenmesi ve bu konuda adil davranmak olduğunu düşünüyorum. Onun için bu manada Amerika'dan gelen misafirimize bir şeyler söylemezsem, kendi insanlığımızı bulamayacağımızı düşünüyorum" dedi.
"DÜNYANIN HER YERİNDE ACI ÇEKEN İNSANLARIN SESİ OLMALIYIZ"
Dünyanın farklı yerlerden yerel liderler olarak şehirleri ve insanların yaşama hakkını korumak için bir arada olduklarını vurgulayan Başkan Altay ABD'li diplomata şu sözlerle tepkisini dile getirdi:
"İnsanları ya da mültecilerin haklarını savunmak devletlerin dış politikadaki tutumlarına göre şekillenmemeli. Bizler insanlık adına söz almalı ve dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız. Yaklaşık 30 bin kadın ve çocuğun katledildiği Gazze'deki olayları Hamas'ın eylemine bir yanıt olarak nitelendirmek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Kadın haklarından bahsettik; Nina hanımdan bir kadın olarak, bir anne olarak ya da bir anne adayı olarak Uluslararası Adalet Divanı'na verilen dosyadaki fotoğraflara bakmasını istirham ediyorum. Belki vicdanımızın sesini duymasına faydası olur diye düşünüyorum. Önce insanların yaşam hakkını korumak en önemli görevimiz. Bunu başaramazsak diğer konuları konuşmanın çok bir anlamı olmadığını düşünüyorum"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbrahim Keloğlan son dakika | Kedi Eros'u katleden cani hakkında yeni gelişme! İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?
- Turabi yoğun bakıma mı alındı, sağlık durumu nasıl? Survivor'dan ayrılmak zorunda kalmıştı! Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3'e katlanacak! 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı
- Kamuya 48 bin 500 dev personel alımı müjdesi! Bakanlıklar müjdeyi sene başı duyurdu! En az 40.000 TL maaşla...
- 2024 ALES /1 başvuru tarihleri | ALES başvuruları ne zaman, nereden yapılır? İşte ÖSYM sınav takvimi
- EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...
- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? Özel sektör, kamu çalışanları günde kaç saat çalışacak?
- Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…
- 8. Yargı Paketi son dakika 2024 | Meclis'ten geçti mi? 8. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! İnfaz düzenlemesi, genel af, denetimli serbestlik...
- Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?
- T.C. kimlik numarasını ezberleyen herkesi kapsıyor! Gizli yeteneğini tek tıkla öğren: "4+3+2+2"-"3+2+2+2+2"...
- EKPSS tercih sonuç ekranı 19 Şubat 2024 | EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?