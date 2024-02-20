Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’dan ABD’li diplomata İsrail tepkisi





"DÜNYANIN HER YERİNDE ACI ÇEKEN İNSANLARIN SESİ OLMALIYIZ"



Dünyanın farklı yerlerden yerel liderler olarak şehirleri ve insanların yaşama hakkını korumak için bir arada olduklarını vurgulayan Başkan Altay ABD'li diplomata şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"İnsanları ya da mültecilerin haklarını savunmak devletlerin dış politikadaki tutumlarına göre şekillenmemeli. Bizler insanlık adına söz almalı ve dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız. Yaklaşık 30 bin kadın ve çocuğun katledildiği Gazze'deki olayları Hamas'ın eylemine bir yanıt olarak nitelendirmek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Kadın haklarından bahsettik; Nina hanımdan bir kadın olarak, bir anne olarak ya da bir anne adayı olarak Uluslararası Adalet Divanı'na verilen dosyadaki fotoğraflara bakmasını istirham ediyorum. Belki vicdanımızın sesini duymasına faydası olur diye düşünüyorum. Önce insanların yaşam hakkını korumak en önemli görevimiz. Bunu başaramazsak diğer konuları konuşmanın çok bir anlamı olmadığını düşünüyorum"