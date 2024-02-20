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Başkan Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik!

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Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
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Başkan Erdoğan’dan milli güreşçilere tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 17 madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.

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