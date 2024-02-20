CHP Foça yönetimi istifa etti! Bu istifalarla birlikte yönetim düştü
CHP'de aday belirleme yöntemiyle başlayan kriz devam ediyor. Foça İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi, Genel Merkez'in aday belirleme yöntemini protesto ederek istifa etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi, Genel Merkez'in aday belirleme yöntemini protesto ederek istifa etti. Başkan ve belediye meclis üyelerinin belirlenme yöntemi ile ilgili olduğu öğrenilen istifalar için yarın basın açıklaması yapılacağı bildirildi.
CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar ve Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa ettiler.
İstifa gerekçesinin, parti genel merkezinin ilçe halkının iradesini yok sayarak tepeden inme atamalar yapması ve bu durumun üyeler tarafından anti-demokratik olarak değerlendirilmesi olduğu öğrenildi. İstifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği, konu ile ilgili olarak yarın bir basın açıklaması yapılmasının planlandığı belirtildi. 15 kişilik yönetim kurulunda bu istifalarla birlikte yönetim düştü.
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