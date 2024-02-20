CHP Foça yönetimi istifa etti! Bu istifalarla birlikte yönetim düştü

İstifa gerekçesinin, parti genel merkezinin ilçe halkının iradesini yok sayarak tepeden inme atamalar yapması ve bu durumun üyeler tarafından anti-demokratik olarak değerlendirilmesi olduğu öğrenildi. İstifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği, konu ile ilgili olarak yarın bir basın açıklaması yapılmasının planlandığı belirtildi. 15 kişilik yönetim kurulunda bu istifalarla birlikte yönetim düştü.

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