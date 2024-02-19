31 yıl sonra Avrupa şampiyonu olan Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü! Taha Akgül’den A Haber’e özel açıklamalar...

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ali Kayalı, 92 kiloda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, 57 kiloda gümüş madalya alan Muhammet Karavuş ve 97 kiloda bronz madalya elde eden İbrahim Çiftçi, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk güreşinin Romanya'da tarih yazdığını ifade eden asbaşkan Ali Kayalı, "Genç kardeşlerimiz emeklerin karşılığını hak ederek aldı. Büyük bir başarı elde ettik. İnşallah gelecek aylarda olimpiyatlarda da en iyi şekilde ülkemizi temsil edecekler. Biz de federasyon olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bakanlığımız da bize büyük destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Muhammet Karavuş, Kastamonu'da yaptıkları kampta iyi çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, hedefinin uzun yıllar Taha Akgül gibi şampiyonluk yaşamak olduğunu vurguladı.