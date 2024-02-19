İstanbul’da FETÖ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı







Mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet ederek örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri belirlenen, haklarında ifade ve beyan bulunan kişilerin yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları bulunduğu tespit edildi.