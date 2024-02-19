İstanbul Havalimanı’nda ’annesinin bekletildiği’ iddiası provokasyonuna soruşturma

"EN HAFİF TABİRLE ART NİYETLİ!"

Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşa uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

#İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklinde iddialarla paylaşılan olaya ilişkin



Basın Açıklamamız:



🔍https://t.co/7lcaFS5cmz pic.twitter.com/Dor1OPNrNE — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 18, 2024

Açıklamada, süreç şöyle anlatıldı: "TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat'ta annesinin lisanı sebebiyle kendini anlatamadığını, 2,5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini öne sürerek video çeken kişinin, bu iddialarının doğru olmadığı tespit edildi.

Savcılık, bu kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.