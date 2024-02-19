Sarıyer krizinde 'Özel' perde! Partiye aba altından sopa göstermişti! CHP'li Şükrü Genç'e süre verildi...
Yerel seçimlere az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşmalar ve kaos bir türlü dinmek bilmiyor. CHP'de tüzüğü aykırı şekilde torpille belirlenen adayların ardından kriz baş gösterdi. Tekrar aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP'ye 18 Şubat'a kadar süre vererek bağımsızlık adaylık uyarısında bulunmuştu. Gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken, Şükrü Genç'e bu sefer de Özgür Özel süre verdi. Genç, aday gösterilmemesi üzerine verdiği tepkinin karşılık bulduğunu belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00’ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." dedi.
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'de illerimiz için projelerin konuşulması gerektiği günlerde partide iç hesaplaşma ve kaos peşi sıra kol geziyor.
Fotoğraftakiler CHP Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Oktay Aksu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İMAMOĞLU TÜM İLLERDE YETKİ PEŞİNE DÜŞTÜ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışırken, İmamoğlu ise sadece İstanbul değil tüm illerin adaylarının belirlenmesi konusunda tüm illerde yetki almak istedi.
ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA ABA ALTINDAN SOPA
CHP'de tekrar aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, protestolu açıklamasında kararı televizyondan öğrenmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na aba altından sopa göstererek bağımsız adaylık için sinyal vermişti.
"LİYAKATSİZ" BİR BAŞKANLA KARŞILAŞTIM
Aday gösterilmemesi ile ilgili parti yönetiminin kararını televizyondan duymanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Şükrü Genç, "Ben 15 yıl önce Sarıyer'de CHP'yi yüzde 20'den başlayıp yüzde 60'a kadar taşıdım. Deprem, sel ve tüm felaketlerde hep destek verdim. Son dakikaya kadar ismimizin açıklanmasını beklerken adaylık açıklamasını televizyondan takip ettim. Partimizin kriterlerine uymayan Sarıyer'i bilmeyen liyakatsız bir adayla karşılaşınca şaşırdım ve üzüldüm." demişti.
"BU KARARI RANT HIRSI MI ALDIRDI?"
Anketlerde yüksek çıkmama rağmen "CHP'nin hangi anketinde düşük çıktı da bu karar alındı anlamadım' diyen Şükrü Genç, "Yapılan anketlerde CHP ilçe belediyeleri arasında en fazla çıkan bir sonuç var. İBB'den daha fazla çıkıyor. Hangi anket düşük çıktı da böyle bir karar alındı anlamıyorum. Haksızlıkların değerlendirilmesini Sarıyerli vatandaşlarıma bırakıyorum Acaba rant hırsı mı bu kararı aldırdı. Çünkü benim halkımda rant hırsı yoktur. 15 yıllık evladım olan Sarıyer'in rant hırsı yüzünden kaybedilmesinden endişe duyuyorum." ifadelerine yer vermişti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN GENÇ'E SÜRE
Tüm yaşananlar sonrası CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinden aday gösterilmemesi üzerine verdiği tepkinin karşılık bulduğunu belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." dedi.
Genç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den yeniden ilçe belediye başkan adayı gösterilmemesi ve yaşanan süreç hakkında belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.
Partisinin belediye başkanlığı adaylığı için aldığı "yanlış kararı" değerlendirmesi için dün gece 24.00'e kadar süre verdiğini dile getiren Genç, basın açıklaması öncesinde önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Genç, adaylık süreciyle ilgili partisinin yeniden bir değerlendirme yapacağını belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." diye konuştu.
Değerlendirmenin iyi bir şekilde sonuçlanmasını temenni ettiğini belirten Genç, şunları söyledi:
"Bizim derdimiz koltuk değil. Bizim derdimiz halkımız. Bu noktada hiçbir şekilde bir dayatmaya gitmedik. Bir yanlışın düzeltilmesini istedik. Genel Başkanımıza yarın saat 16.00'da daha önce yaptığım gibi basın açıklaması yapacağımı söyledim. Dedi ki, 'Bir süre... Bu süre basın mensupları ve Sarıyer halkı tarafından da anlayışla karşılanacağını bekliyorum."
Genç, yarın saat 12.00'de tekrar bir açıklama yapacağını, kendisini destekleyenlere danışmadan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?
- T.C. kimlik numarasını ezberleyen herkesi kapsıyor! Gizli yeteneğini tek tıkla öğren: "4+3+2+2"-"3+2+2+2+2"...
- EKPSS tercih sonuç ekranı 19 Şubat 2024 | EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
- 4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...
- 28 gol, 36 asist! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! 35 milyon euro şimdiden cepte
- Merkez Bankası toplantı tarihleri 2024 | Şubat ayı TCMB toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
- Emekli olacaklara altın tarihler! SGK'ya belge tesliminde aman dikkat! En az 10.000 TL+ 3.000 ek ödeme için basit yöntem...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
- iOS 18 güncellemesi geliyor! Telefonunuz leb demeden leblebiyi anlayacak! Apple'dan yapay zeka devrimi
- LGS başvuru ve sınav tarihi 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Okullarda 2. ara tatil ne zaman, olacak mı, kaç gün? MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi
- Patates böyle görünüyorsa sakın mutfağınıza sokmayın! Meğerse...