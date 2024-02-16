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TCG Anadolu'nun ardından Mavi Vatan'a yeni uçak gemisi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2024
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TCG Anadolu’nun ardından Mavi Vatan’a yeni uçak gemisi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Türk Savunma Sanayii son 21 yılda oyun kuracak ve oyun bozacak bir ülke konumuna geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TCG Anadolu’nun ardından sık sık yaptığı açıklamada, “Uçak gemilerimizin sayısını 2’ye çıkaracağız” diyerek müjdeyi vermişti. MSB, tarafından yapılan paylaşımda yeni yerli ve milli uçak gemisi için faaliyetlere başlandığı resmen duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MSB'ye Yerli ve Milli Uçak gemisine sahip olunması yönünde verdiği talimat üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'Dizayn Proje Ofisi'nin tasarım faaliyetlerine başlandığını duyurdu.

Tasarım faaliyetlere başlanan uçak gemisinin özellikleri şu şekilde:

Tam boy: 285 M

Genişlik: 68 M

Su Çekimi: 10.1 M

Deplasman: 60000 Ton

Hız: 25 Knots

Ana Tahrik Sistemi: COGAG

Uçak Kalkış/İniş Sistemi: STOBAR

https://twitter.com/tcsavunma/status/1758561038335701347?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1758561038335701347%7Ctwgr%5E0b1c891f143ee7f7c3426ed69b2e02834eab9d26%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sabah.com.tr%2Fgundem%2F2024%2F02%2F16%2Ftcg-anadolunun-ardindan-yeni-hamle-baskan-erdogan-mujdesini-vermisti-yerli-ve-milli-ucak-gemisi-geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Yerli ve Millî Uçak gemisine sahip olunması yönünde verdiği direktif üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine başlandı.

Bu kapsamda; Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından başlanan ve konsept tasarımı üzerinde önemli bir mesafe kat edilen, Milli Uçak gemisi tasarımının yerinde incelenmesi maksadıyla, 15 Şubat 2024 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun beraberinde; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü ziyaret edildi. Ziyaret esnasında Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünün yüksek mühendislik tabanlı üstün tasarım yeteneği ve mühendislerimizin en son TCG İstanbul Fırkateyninin tasarım ve imalatıyla taçlandırdığı, harp gemisi tasarım gelenek ve tecrübesi ile hayata geçirilen Milli Uçak gemisi tasarım faaliyetleri yerinde incelendi" denildi.

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